涉嫌通俄，乌克兰著名修道院住持被软禁

帕维尔都主教是基辅佩乔尔斯克修道院（基辅洞窟修道院）的住持，该修道院是乌克兰乃至俄罗斯非常重要的东正教活化石。在乌克兰安全局表示帕维尔都主教涉嫌为俄罗斯的侵略行径辩护后，基辅一法院于4月1日星期六下令将其软禁在家。点击以下视频，了解详情。

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02:18 基辅洞窟修道院住持，都主教帕维尔 © AP

围绕着基辅洞窟修道院的争议并没有停歇的迹象。帕维尔都主教一直否认自己同情敌人，为敌人开脱，同时表示拒绝撤离修道院。在法庭上，他表示自己“从未站在侵略者那一边”，并认为“针对自己的指控是出于政治动机”。

法院宣判后，尽管帕维尔都主教表示自己患有糖尿病，不应该佩戴监控脚环，但警察还是为他佩戴了一只。本次针对他的软禁将持续两个月。乌克兰安全局还搜查了他的住处，检察官要求法院将他软禁起来，等待更进一步的调查。

乌政府因乌克兰东正教廷与俄东正教廷的关系对前者进行探查。在突访期间，乌克兰安全局表示发现了一些卢布，俄罗斯护照和带有莫斯科大主教言论的传单，称这是僧侣们忠于俄罗斯的证据。乌东正教廷则坚称自己忠于乌克兰，并谴责俄罗斯的入侵。目前，乌克兰的许多东正教社区已经切断了与乌东正教廷的联系，转向四年前获得君士坦丁堡方面认可的乌克兰东正教会。

乌东正教廷风波引发了众多支持法庭裁决和支持僧侣的集会。在三月底的集会上，基辅居民Vladislav Leonidovich对美联社表示，“官员、医务人员等群体难道就没有过（与俄罗斯）合作的事吗？我们不应该搞集体责任...这种事情发生在斯大林统治期间，同姓或同村的人被行刑队杀害，只因为其中一人是叛徒。在民主社会，每个人都有自己的想法，整个社会不能为一个人的行为负责”。

4月1日的集会上，基辅居民Bohdan Korovin对美联社表示，“坦率地说，我认为俄罗斯教会对乌克兰人民有负面影响。我不想在我们国家看到任何莫斯科相关的事或者人。我们是一个自由、独立的国家，我们不应该从属于莫斯科的父权制”。

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