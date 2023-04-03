瓦格纳集团创始人：不认为圣彼得堡爆炸案与乌克兰政府有关

4月3日，路透社发布了一份来自Concord Press Service对瓦格纳军事组织创始人叶夫根尼·普里戈津的音频采访，普里戈津表示自己的确曾拥有圣彼得堡这家咖啡馆，但并不掌握爆炸案的具体细节，同时称自己并不认为这起导致俄罗斯军事博主Vladlen Tatarsky（原名Maxim Fomin）死亡的事故与乌克兰政府有关联。点击以下内文视频了解详情。

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00:48 普里戈津旧照 © 路透社

叶夫根尼·普里戈津表示：“我目前不知道事件的细节，我只是被告知，很不幸，塔塔尔斯基已经死亡。我不知道任何其他细节。我确实把这家咖啡馆给了爱国运动组织Cyber Front Z，他们在那里举办各种各样的研讨会。这场悲剧可能也是发生在研讨会上。至于达莉亚·杜金娜（俄著名极右翼思想家杜金之女）的死亡，是的，（与塔塔尔斯基身亡的事故）很相似。但我不会将这些行为归咎于基辅政权，我认为有一群激进分子在运作。要我说，这群激进分子应该是与（乌克兰）政府没关的”。

路透社援引塔斯社消息称，一位不愿透露姓名的消息人士表示本次爆炸事故源于一颗藏在微型雕像当中的炸弹。当塔塔尔斯基在咖啡馆对人群讲话的时候，有人把这个戴头盔的士兵模样的雕像拿给了他。几分钟之后，便发生了爆炸。根据俄新社2日的数据，该事故导致25人受伤，其中19人住院。在事故中死亡的塔塔尔斯基在Telegram账号上拥有超过56万名粉丝，是很出名的俄罗斯军事博主，他常常批评俄军方高层，支持俄军在乌克兰的入侵。

4月3日，俄罗斯调查委员会发布了一则视频，称以涉嫌参与圣彼得堡咖啡馆爆炸案为由拘留了一名名叫达里娅·特雷波娃的女子。特雷波娃在视频中表示自己被拘留的原因是“出现在塔塔尔斯基被杀的地方”。她还表示“自己拿了那个爆炸的雕塑”。被审讯人员问及是何人将雕塑递给她，特雷波娃没有明确作答。

克宫发言人佩斯科夫在3日表示，军事博主塔塔尔斯基死亡一案属恐怖主义，俄罗斯将加强安全防范措施。

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