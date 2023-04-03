蔡英文中美洲返程或与麦卡锡会面 马英九在湖南大学一鸣惊人

蔡英文/马英九

台湾总统蔡英文访问中美洲，回程即将在加利福尼亚与美国众议长麦卡锡会面之际，正在大陆祭祖的台湾前总统马英九在湖南大学一鸣惊人地表示，根据台湾宪法，两岸都属于“中华民国”。

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台湾总统蔡英文周日4月2日下午抵达伯利兹。法新社引述"该国官方电视台周日说，台湾总统蔡英文周一将与伯利兹总理约翰-布里切诺（John Briceno）会面。

蔡英文于当时时间下午4点（格林尼治标准时间22点）在伯利兹城国际机场降落，在那里，她受到了军方的礼遇欢迎。

蔡英文此前访问了危地马拉，在那里，她重申了对其"外交盟友"的支持。蔡英文访问伯利兹之后，在返回时，将在加利福尼亚停留，美国众议院议长凯文-麦卡锡说他将在那里与台湾总统蔡英文见面。台湾当局没有证实这一点。

中国已承诺，如果台湾总统与美国高级官员会面，将进行 "报复"。

周日，蔡英文在危地马拉承诺，面对中国的威胁，"台湾将继续支持其外交盟友的实质性和长期发展"，并重申她希望与世界各地的"民主伙伴"合作。

马英九：两岸都是中华民国

中华民国台湾前总统马英九继续在中国进行祭祖旅行，昨天4月2日他在湖南大学交流时表示：根据中华民国1997年修改的宪法，台湾地区和大陆地区都属于“中华民国”的言论，受到关注，尽管在中国大陆媒体看不到马英九的这段言论，但海外华文媒体对此议论纷纷。

之前，马英九3月30日在武汉参观“疫情展览”后表示，武汉对疫情的控制，是对整个人类的贡献，引发台湾舆论强烈反弹。台湾行政院长陈建仁向台湾媒体表示：2019年冠状病毒疫情从中国武汉爆发后，引起全世界的重大危机，包括经济衰退、超过6百万人死亡等，这就是疫情真正事实。

此外，武汉的“新冠肺炎难属”张海，因不懈维权，支持白发运动，已被正式批捕。

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