【视频】芬兰中右翼政党赢得立法选举 周二将加入北约成其第31个成员国

芬兰，政治

在乌克兰战争背景下，北约将扩大其成员。北约秘书长斯托尔滕贝格表示，芬兰将于周二（4月4日）成为该组织第31个成员。分析指，芬兰的加入将为北约增加一支强大军力，尤其将增强其最易受到俄罗斯攻击东翼的防御。芬兰加入北约推进之际，该国中右翼联盟在周日的立法选举中以微弱优势获胜，彼得里-奥尔波将接替桑娜-马琳就任芬兰总理。

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彼得里-奥尔波是芬兰一名资深的前任部长，在2019年的议会选举中曾落败，但作为右翼政党党魁，他在此次芬兰立法选举中击败对手-社会民主党的现总理桑娜-马林，以微弱优势获胜。

悬念落定的选举之夜，彼得里-奥尔波向选民说，“我非常高兴，这是一次伟大胜利”

承诺削减公共开支以减少债务的佩特里斯-奥尔波表示，将立即着手进行与各党派的谈判，包括与桑娜-马琳所在的社会民主党及在背后支持他的极右政党。

奥尔波在竞选期间曾向法新社表示，"最重要的事情是我们必须停止增加债务”。 芬兰的公共债务占国内生产总值的73%，远低于其他欧洲国家。报道预期奥尔波组建新政府可能需要几周、甚至几个月的时间，在此之前，桑娜-马琳将继续担任过渡政府首脑。

点击视频，收看法国电视France24的报道

02:09 Sauf accident, Petteri Orbo, 53 ans, deviendra le nouveau Premier ministre de Finlande. via REUTERS - LEHTIKUVA

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