【视频】2024巴黎奥运：奥运村建成啥样了？

法国，巴黎奥运

距离2024年巴黎奥运开幕还有一年半的时间，接待各国运动员的奥运村建设进展如何？法国电视France24将镜头聚焦位于巴黎北部的这一占地52公顷的巨大“村落”，介绍其历经疫情、乌战等危机时期的建设进展以及在奥运之后的改建使用。

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正在建设种的巴黎2024奥运村位于巴黎北部、地跨三个城市，占地52公顷，面积相当于70个足球场。奥运村建设自2019年开始破土动工，来自法国全国共3500名工人参与了这里的工地施工建设。奥运村预计今年年底交付使用，参加奥运的各国约1万5千名运动员及随行人员将在这里入住。

巴黎奥运村的建设历经多次国际性危机时期，负责承建巴黎2024奥运和残奥会设施的Solideo公司负责人向记者说，“我们遭遇了新冠疫情，遭遇了乌克兰战争，遭遇了中国的疫情封禁”“我们所有人团结一道，共克危机，为应对乌克兰战争而导致的供应问题寻找解决方案、为新冠疫情期间继续施工想办法、为在中国因疫情而关闭国门寻找其他的途径和解决办法….”。

在巴黎奥运会结束之后，奥运村将改建成为一个新的城区，规模可容纳居民6000人、区内有商店、学校和办公室等，让奥运村焕发第二次生命。

巴黎奥组委总执行多布瓦（Etienne Thobois）向记者说，在奥运会之后这里将再建造2000多套住宅、数千平方米的办公室、公共服务和公共空间等，将成为一个未来的城区，这一规划保障奥运设施的后续成功使用。

奥运村将在2023年底完工交付，奥组委2024年3月起接管奥运村的运营。

报道指，这一新区建设更为长期的目标，是改变当地塞纳-圣丹尼省、这一法国最贫穷省之一的面貌。

点击视频收看法国电视France24的报道

02:07 建设中的2024巴黎奥运村 © 法广（france24 报道视频截图）

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