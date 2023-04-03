FT：俄罗斯没收高级官员护照以防叛逃

俄罗斯/护照

俄罗斯安全部门正在没收高级官员和国有企业高管的护照，以防止他们去海外旅行，此刻对泄密和叛逃的偏执情绪在总统弗拉基米尔-普京的政权中蔓延。

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金融时报4月3日引述几位知情人说，由于俄罗斯对乌克兰的入侵仍在继续，俄罗斯安全官员收紧了国家部门内部的旅行要求，要求一些知名人士和前官员交出旅行证件。

压力的增加反映了克里姆林宫和克格勃的继任机构FSB严重怀疑俄罗斯平民精英的忠诚度，其中许多人私下里反对乌克兰战争，并对战争给他们生活方式造成的影响感到不满。

普京总统的发言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)证实，俄罗斯已对一些在"敏感"地区工作的人收紧了出国旅行限制。他告诉《金融时报》，“在这方面有更严格的规定”。他补充说，“在一些地方，这些规定是正式的，而在另一些地方，决定则因人而异[...]。“自特别军事行动开始以来，人们对这一问题给予了更多关注”。

金融时报介绍，自苏联时代以来，接触中级国家机密的俄罗斯官员被要求将他们的护照放在由嵌入其部委和公司的"特殊部门"管理的保险箱中。但据前官员和高管称，俄罗斯的安全部门很少执行这些规定。这种情况在2014年俄罗斯入侵克里米亚后有所改变，当时俄罗斯安全部门开始警告不要去美国或英国等国家旅行。

这些人说，在去年全面入侵乌克兰之后，限制措施的适用范围更广，而且在很大程度上取决于嵌入国家机构的个别安全官员的想法。因此，各机构的安全措施各不相同，有些机构甚至要求中层官员不要出国旅行，而其他机构则普遍允许高级官员在合理范围内出国旅行。

其中一位人士说，一家大型国有工业公司的高管被禁止在没有官方许可的情况下从莫斯科出发，车程超过两小时。熟悉此事的人说，在其他情况下，俄罗斯联邦安全局特工要求以前接触到国家机密的前官员交出护照，甚至要求一些从未接触过国家机密的人交出护照。

前俄罗斯央行的官员亚历山德拉-普罗科佩科（Alexandra Prokopenko）说，现在的对护照的限制已超出那些有安全许可的人。她说："现在他们来找某些人说'请交出你们的红色平民护照，因为你们能接触到祖国的敏感信息，所以我们要控制你们的行动'”。她还说，根据对有关国家机密、间谍和叛国罪的法律的修订，俄罗斯安全部门几乎拥有解释规则的全部余地。

这位前俄罗斯央行官员在去年入侵事件发生后，退出了央行，现在是德国对外关系委员会的访问学者。她说，基本上任何信息都可以被视为秘密，所以嵌入的FSB官员开始告诉你，你有敏感信息。但它是什么？为什么是秘密，谁决定的？没有人知道"。这些决定 "取决于"公司和个人的具体工作领域"。它们可能更敏感，也可能更不敏感。克里姆林宫还做出了一些努力，将非正式禁令扩大到更多官员。

在俄罗斯国会议员在迪拜和墨西哥度假的录像被泄露的一系列公开丑闻之后，俄罗斯议会下院在1月份要求议员将海外工作旅行的情况通知上级。

据俄罗斯《生意人报》报道，俄罗斯至少有七个地区向当地官员发出了反对他们出国旅行的强烈建议。2月，瓦格纳准军事组织的创始人叶夫根尼-普里戈津呼吁全面禁止官员出国旅行，并要求他们对其亲属的"不道德行为、炫耀性财富和滥用奢侈品"承担责任。

几位俄罗斯精英成员告诉英国《金融时报》，俄罗斯官员和寡头曾可以在西方的豪宅、游艇和子女的寄宿学校中挥霍财富，现在他们不满被限制只能呆在不被视为"不友好"的国家。

本周，在乌克兰媒体公布了据称是被制裁的俄罗斯-阿塞拜疆寡头法哈德-艾哈迈多夫（Farkhad Akhmedov）与约瑟夫·普里戈金（Iosif Prigozhin）的对话录音后不满情绪曝光，后者是与克里姆林宫有联系的音乐制作人，其妻子是一位知名歌手，去年在一场支持战争的音乐会上与普京一起演出。

在电话中，这两人抱怨俄罗斯日益严重的国际孤立和来自安全机构的压力。金融时报说，他们无法联系到艾哈迈多夫进行评论，但他身边的一个人说，这段录音是真的。

音乐制作人普里戈津（与瓦格纳军阀无关）则说，该录音"部分或全部被歪曲"，并发誓要对录音者采取法律行动。

寡头法哈德-艾哈迈多夫在被录音的通话中说，"他们搞砸了我们，我们的孩子，孩子们的未来，以及他们的命运。你明白吗"？“去他们的，我们都明白那里发生了什么”。他补充说，“去马尔代夫，去迪拜. . . 我不知道......去阿尔泰，去贝加尔湖，无论你想去哪里，但要远离莫斯科"。

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