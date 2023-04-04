中国抨击菲律宾增开美军基地"危及"地区和平

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美国海军陆战队和海军人员在菲律宾马尼拉预定的港口访问期间2023年3月21日星期二

中国周二抨击菲律宾允许美国在其领土新增四个军事基地"危及区域和平与稳定"。

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法新社报道，中国外交发言人毛宁告诉记者："美国为了自己的利益，（......）不断加强在该地区的军事部署，这必然会加剧军事紧张局势，危害地区和平与稳定。

她称，“该地区各国应仔细思考什么是真正合适的、对双方都有利的，以便做出有利于其利益和地区和平与稳定的选择”。

菲律宾周一宣布了向美国新提供的四个军事基地的位置，其中一个靠近有争议的南海，另一个靠近台湾。

菲律宾总统新闻办公室在一份声明中说，这四个地点被认为是"适当的和互利的"。

华盛顿和马尼拉几十年来一直是安全盟友，特别是通过一项防务条约和2014年签订的《加强防务合作协议》（EDCA）允许美军进入五个菲律宾基地，并在那里储存军事装备。

截至今年二月，美军在菲律宾的基地增加到9个，但当没有具体说明另外四个基地的位置，直到昨天马尼拉公布。

华盛顿正在寻求加强与马尼拉的关系，因为近年来美菲关系变得疏远。 前任菲律宾总统罗德里戈-杜特尔特(Rodrigo Duterte)倾向于疏离美国，转向中国。

但现总统小费迪南德-马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)希望加强与华盛顿的伙伴关系，法新社说，推动他这样做的原因，是北京对台湾的主张和中国在南中国海建造基地。

北京声称对几乎整个南中国海拥有主权。而菲律宾、越南、马来西亚和文莱也对这些水域的区域提出了主权要求。

另外，中国认为台湾是其省份之一，但自1949年中国内战结束以来，中国未能将台湾与其他领土统一起来。

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