俄罗斯外交部召见法国代办，抗议对俄军的“诬陷”

俄罗斯/法国/乌克兰战争

法新社报道，俄罗斯外交部周二宣布，它已召见法国驻莫斯科大使馆的代办，以抗议其就俄罗斯军队在乌克兰实施暴行的“诬陷”。

广告 继续浏览后续

俄罗斯外交部在一份公告中说，莫斯科强烈抗议法国大使馆在社交网络上发表的有关俄罗斯军队所犯罪行的声明。

俄罗斯外交部说，“对我军进行诬陷是绝对不能接受的”。俄罗斯外交部还指责法国“积极向乌克兰军队提供军事装备和弹药，从而千方百计地延长敌对行动”。

根据莫斯科，相关的诬陷特别涉及据称是俄罗斯军队在基辅附近的布查小镇（Boutcha）进行的大屠杀。在布查镇，当俄罗斯军队撤离后，人们发现了被残忍处决的平民尸体。

乌克兰上周日纪念了布查镇大屠杀发现一周年。

布查大屠杀已成为俄罗斯军队在乌克兰所犯暴行的象征，但莫斯科否认自己与这些死亡有任何牵连，并多次说是基辅当局在“演戏”。

俄罗斯外交部周二再次表示，这些是对俄军的“毫无根据”的指责，并声称既没有俄罗斯犯罪的“证据”，也没有对事实进行“客观的调查”。

乌克兰估计，在俄罗斯占领期间，布查县有包括37名儿童在内的1400多名平民死亡，其中的637人是在布查镇遇难的。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅