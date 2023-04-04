博雷利: 中国对俄的立场将决定欧洲与北京的关系质量

欧盟外交政策负责人周二呼吁中国“站出来捍卫基于规则的国际秩序”，称中国有“道义责任”为乌克兰的公正和平做出贡献。点击以下内文视频了解详情。

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02:21 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利 © 美联社

美联社4月4日报道，在欧委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩与法国总统埃马纽埃尔·马克龙一道正式开启中国之行之前，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利站在来布鲁塞尔访问的美国国务卿安东尼·布林肯一旁，谴责“这个日益在国际舞台上从合作伙伴转变成竞争对手的国家”。

博雷利表示：“一年多前，普京开始摧毁乌克兰，他似乎决心让残酷的流血和毁灭继续进行下去。尽管一无所获，他仍然把事态进一步升级，将核武器转移到白罗斯，对欧洲安全构成直接的威胁。具有讽刺意味的是，这件事发生在中国国家主席习近平访问莫斯科，提到和平的必要性，并与俄方同意不在国外部署核武器之后。几天后，俄罗斯便在白罗斯部署了战略核武器。我们已与布林肯国务卿讨论了中国在支持俄罗斯方面的作用，这公然违反了联合国宪章。安理会常任理事国肩负众望，人们期望看到它站出来捍卫基于规则的国际秩序。中国有道义上的责任为公正的和平做出贡献，他们不能站在侵略者一边，不能在军事上支持侵略，这就是我们从今天的会议和所有前往北京的欧盟访问中，向中国传达的信息。今天，冯德莱恩主席将与法国总统马克龙一起现身北京，西班牙首相桑切斯上周去了北京，我下周也会去。所以正如你所见，现在去中国的欧洲人很多，但我们已经明确表示，中国对俄罗斯暴行和战争罪行的立场，将决定欧洲与北京的关系的质量”。

布林肯则表示：“我们正在冻结那些助长克里姆林宫侵略的人的资产，部署全面的制裁和出口管制。这些措施正在削弱俄罗斯发动战争的能力。克里姆林宫的财政受到了毁灭性的挤压，迫使它要么向战争投入资金，要么养活本国公民...美国和欧盟正在进一步合作，捍卫世界各地受普京总统的乌克兰战争影响的数百万人的能源和粮食安全，敦促追究俄罗斯暴行的责任，并支持能够实现公正持久和平的有意义的外交努力”。

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