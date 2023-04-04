澳大利亚禁止在政府设备上使用TikTok

澳大利亚/中国/TikTok

澳大利亚司法部表示，由于"大量收集用户数据"，TikTok构成了"重大安全和隐私风险"。

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澳大利亚4月4日周二宣布，将禁止其政府成员在工作设备上使用中国应用程序TikTok，此举令该国加入因安全考虑作出类似决定的西方国家的行列。

澳洲司法部长德雷福斯（Mark Dreyfus）说，这一决定是根据澳洲情报部门的建议做出的，并将"尽快"实施。

澳大利亚是"五眼"联盟中，继美国、英国、加拿大和新西兰之后禁止TikTok的最新国家。

法新社说，法国、荷兰和欧盟委员会也已采取类似的措施。

澳洲司法部长德雷福斯先生说，可以根据"个案情况"给予豁免，并采取"适当的安保措施"。

据研究估计，有700万澳大利亚人使用该应用程序，约占该国人口的四分之一。

澳洲司法部在一份关于禁令的安全咨询中说，由于"大量收集用户数据"，TikTok构成了"重大安全和隐私风险"。

中国的一项法律

澳大利亚战略政策研究所(ASPI)的分析师弗格斯瑞恩（Fergus Ryan）告诉法新社："多年来，TikTok用户的个人数据在中国是可以访问的，这一点已经很清楚。

中国确实在今天周二做出了回应，宣布已正式向澳大利亚当局提出抗议。中国外交部发言人毛宁在例行记者会上说：我们呼吁澳方真诚地遵守市场经济规则和公平竞争原则，为中国企业提供公平、透明和非歧视性的商业环境。

但问题的核心是2017年中国的一项法律，该法律要求当地公司在当局的要求下有义务提供与国家安全有关的个人数据。

而北京则坚持认为，这项法律对普通用户不构成威胁。

毛宁在3月时说，中国政府"从未要求也不会要求任何公司或个人以违反当地法律的方式从国外收集或交出数据"。

TikTok声称，这些禁令"植根于仇外心理"，并声称它不属于中国，也不依赖中国。该公司的澳大利亚发言人李亨特（Lee Hunter）对澳大利亚第七频道说：TikTok"绝不会"将数据交给中国政府。

用数据追踪过记者

然而，TikTok在去年11月承认，中国的一些员工可以访问欧洲用户的数据，并在12月承认其员工曾使用这些数据来追踪记者。

这个短视频分享应用程序（TikTok）在全球拥有超过10亿活跃用户，尤其受到年轻一代的欢迎。许多澳大利亚政府部门此前曾试图扩大他们在TikTok上的影响力，以吸引年轻受众。

TikTok由中国的字节跳动集团拥有，该集团在中国有一个类似但独立的应用程序（抖音）。

今年早些时候，澳大利亚政府还宣布，出于安全考虑，将在政界人士的办公室拆除中国制造的闭路电视摄像机。

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