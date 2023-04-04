联合国人权理事会通过朝鲜人权决议，谴责朝鲜人权侵害和反人权犯罪

地源政治

联合国人权理事会第52届会议4日通过旨在谴责朝鲜人权侵害和反人权犯罪并敦促其改善的朝鲜人权决议。

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韩联社报导，联合国人权理事会的决议谴责在朝鲜发生的有组织、大范围的人权侵害和反人道主义犯罪，明确指出朝鲜侵害居民的知情权问题，并新增有关朝鲜《反动思想文化排斥法》的内容。朝鲜2020年制定《反动思想文化排斥法》，将韩国等外界的文创内容定义为“反动思想文化”，严禁居民接触。该法案修订版于去年8月公布。决议敦促朝鲜保障居民思想和言论自由、集会和结社自由，重新审视包括《反动思想文化排斥法》在内的法律法规。

就战俘及其后人所经历的人权侵害问题，决议新增“要关注被扣留在朝鲜没有健康或扣留信息的他国公民”的字句。就朝鲜对外国人的拷问、处决、任意拘捕、绑架等问题，决议加入敦促朝方向遗属和有关机构公开受害者生死和下落等相关信息的内容。这可被视为间接提及2019年弃朝投韩渔民被遣送回朝的事件、2020年韩国渔政公务员遭枪击事件。

决议谴责朝鲜将原本应用于解决群众吃饭等基本生活问题的资源用于核武器和弹道导弹项目的情况越来越频繁。

韩国时隔5年再次加入朝鲜人权决议共同提案国。

当天，47个成员国未经投票，以协商一致的方式通过这项决议。这是人权理事会自2003年以来连续21年通过朝鲜人权决议。

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