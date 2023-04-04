芬兰正式加入北约 莫斯科威胁采取"反措施"

芬兰/北约

芬兰今天4月4日正式加入北约，成为第31个北约成员。北约秘书长斯托尔滕贝格说：“芬兰现在安全了”。俄罗斯入侵邻国乌克兰促使芬兰和瑞典寻求加入北约保护伞。

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据法新社说，在一个具有象征意义的仪式上，与俄罗斯有1300公里长边界的北欧国家芬兰，在1949年4月4日北约联盟成立周年纪念日这一天，成为该组织第31个成员。

在向北约创始条约的保管人美国国务卿安东尼-布林肯递交加入文件后，芬兰国旗将于格林尼治标准时间13:30在布鲁塞尔北约总部升起，按字母顺序，芬兰国旗位于爱沙尼亚和法国的国旗之间。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格在抵达时说："芬兰现在安全了"。他解释说：北约盟国代表了世界50%的军事力量。因此，只要我们站在一起，互相保护，并以可信的方式这样做，就不会有对北约盟国的军事攻击"。

俄罗斯入侵其邻国乌克兰动摇了欧洲的安全，引发重新洗牌，促使芬兰和瑞典寻求加入北约的保护伞。

曾在1939年被苏联入侵的芬兰加入北约后，以美国为首的北约与俄罗斯的边界长度增加一倍。

芬兰从此得到北约第5条的保护，该条款是集体防御承诺：“对一个北约成员的攻击"应被视为对所有北约成员的攻击”。

土耳其和匈牙利的反对意见，导致芬兰的加入推迟了数月，并仍在阻碍瑞典的加入。

芬兰计划在2026年前，将其国防预算增加40%。它目前拥有一支由55架F-18战机组成的机队，并计划用美国的F-35战机、200辆坦克和700多门火炮更新换代。芬兰拥有12,000名职业军人，每年培训超过20,000名应征入伍者，战时可依靠28万名有战斗力的士兵，另有60万预备役军人，这在欧洲是一支特殊的力量。

莫斯科威胁

克里姆林宫周二承诺要在芬兰加入北约后采取"反措施"，称，西方联盟的扩张是对"俄罗斯安全的攻击"。

俄罗斯总统发言人德米特里-佩斯科夫向记者们表示，“北约的扩大是对我们安全和国家利益的攻击，让局势进一步恶化”。他威胁说，"这迫使我们采取反措施"。但他没有透露反制措施的细节。

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