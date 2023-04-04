荷兰火车撞起重机脱轨 至少一人死 数十人伤

荷兰/列出事故

荷兰一列载有乘客的火车周二在海牙附近撞上一台起重机并脱轨，造成至少一名工人死亡，约30人受伤，这是该国多年来最严重的铁路事故。

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荷兰救援部门和火车运营商说，这列从莱顿到海牙的双层火车在凌晨3点30分（格林尼治标准时间1点30分）左右，在福尔斯霍滕（Voorschoten）村附近脱轨，车上有大约50名乘客。

法新社的记者看到，剧烈的撞击使得一节双层车厢躺在草地上，第二个车厢卧在路堤上，还有两节车厢留在轨道上。据当地媒体报道，事故发生后，火车的车厢被严重损坏，窗户被震碎，其中一节车厢起火。

据铁路运营商称，另一次相撞，是一列货运列车撞到这个起重机上，但没有造成任何人员伤亡。

据荷兰媒体报道，建筑公司BAM表示，他们的一名员工在事故中死亡。

救援部门说，19人被送往该地区的各家医院，11人在附近的房子里接受治疗。

荷兰国王威廉-亚历山大（Willem-Alexander）去到悲剧现场。法新社记者看到，这位国王身穿橙色马甲，与救援人员交谈，并沿着铁轨走到位于海牙以北约8公里处的事故现场。

荷兰首相马克-吕特（Mark Rutte）在现场说，这里是一场"可怕的事故"。

36岁的当地居民克里斯-范-恩格伦堡（Chris van Engelenburg）告诉法新社："我们先听到一声爆炸，然后听到一声更强烈的爆炸"。“然后我们听到人们的尖叫声"。

荷兰警方和检察官办公室表示，已经开始进行刑事调查。该国的铁路当局和安全委员会也在调查这起事故的原因。

铁路网维修公司ProRail的负责人约翰-沃彭（John Voppen）说，这是"荷兰铁路的黑色一天"，他说，福尔斯霍滕村附近的铁路正在进行维护工作。四条轨道中的两条不能用，但列车可以在另外两条轨道上运行。

荷兰铁路公司（NS）负责人科尔梅斯（Wouter Koolmees）在新闻发布会上说："损失是巨大的”。"我们不知道（火车为什么会撞上起重机）。必须进行妥善调查”。

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