非法使用儿童数据:TikTok被英国款罚1270万英镑

英国/TikTok

10岁的安托内拉（Antonella）在家中浴室里参加TikTok"挑战"游戏，在脖子上系一条带子尽可能长时间摒息，同时用手机录音。2021年1月资料图片

根据一份声明，中国社交网络TikTok周二（4月4日）被英国数字监管机构ICO罚款1270万英镑（1450万欧元），原因是 "非法"使用儿童的个人数据。

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英国数字监管机构ICO认为，最近在几个国家受到限制的TikTok，在2020年允许英国多达140万名13岁以下的儿童在其平台上开设账户，违反了其官方规定，并指出TikTok在未经父母同意的情况下使用了他们的数据。

这个声明说，数字监管机构ICO的调查发现，TikTok没有进行"充分的检查，以识别和取消那些规定年龄以下儿童"使用其平台的账户，尽管一些高管在内部提出了对这个问题的关注。

英国数字监管机构的声明援引英国信息专员约翰-爱德华兹（John Edwards）的评论说："英国有法律规定，以确保我们的孩子在数字世界中的安全"，"TikTok没有遵守这些法律"。

美国白宫、欧盟委员会、加拿大、英国和澳大利亚政府最近都禁止其官员在工作手机上使用TikTok。挪威议会上周也这样做了，瑞典军队也是如此。

美国指责中国字节跳动（ByteDance）公司的子公司TikTok是中国政府监视和操纵美国人的工具。

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