乌克兰总统泽连斯基抵达波兰访问

泽连斯基/波兰

乌克兰总统泽连斯基与夫人（左一）与波兰总统杜达夫妇2023年4月5日华沙

乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基周三上午抵达波兰，对该国进行首次正式访问。华沙是基辅抵御俄罗斯侵略的最重要盟友之一。

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波兰总统府顾问普日达茨（Marcin Przydacz）4月5日上午向媒体TVN24表示，泽连斯基总统已经越过波兰边境，进入波兰境内。他没有透露细节。

据法新社发自华沙的报道，除了11:00（格林尼治标准时间9:00）在波兰总统府前举行的正式欢迎仪式和18:00（格林尼治标准时间16:00）在皇家城堡院里举行的公开会议之外，这次为期一天的访问的详细日程尚未透露。

两位国家元首的新闻发布会定于12:50（格林尼治时间10:50）举行。

据乌克兰总统的发言人谢尔盖-尼基福罗夫（Sergiï Nykyforov）说，乌克兰总统泽连斯基与夫人这次访问波兰的日程"包括与（波兰）总统安杰伊-杜达、总理马特乌什-莫拉维茨基举行会谈和签署双边文件。

未来计划

据他说，乌克兰国家元首还参加乌-波商业论坛并会见波兰公司的代表、波兰议会两院的议长、该国的志愿者和救援人员，以及波兰与乌克兰交界的城市市长。晚上，泽连斯基将向波兰人和生活在波兰的乌克兰人发表演讲"。

波兰经常被用作国际官员通过铁路前往乌克兰的中转站。乌克兰总统的发言人强调说，到目前为止，我们已经习惯了通过波兰领土前往其他国家，而这次，确是乌克兰总统首次访问波兰。

他还说，“当然，国防是这次访问的一个关键话题”。"我们将讨论国防、经济、跨境交通，包括铁路连接，以及扩大边境口岸的可能性”。我们将大量谈论经济，无论是在国家层面还是在与公司的会谈中。我们将谈论我们的欧洲事务，谈论对俄罗斯的制裁"。

战后重建

据波兰总统府顾问普日达茨先生说，双方将是起草"未来计划，以便波兰商人（......）能够在乌克兰开展他们的项目"，特别涉及“战后乌克兰的国家重建”。

波兰总统府顾问普日达茨补充说，两国元首还将讨论两国之间敏感的"历史问题"，主要是第二次世界大战时期的问题。

波兰是欧盟和北约国家，也是乌克兰的邻国，是西方军事和人道物资向乌克兰运送的重要后勤枢纽。

继斯洛伐克之后，华沙周一宣布，已向乌克兰交付了其承诺的第一批米格-29战斗机。

波兰还在2-3月向乌克兰交付了14辆豹式2A4坦克，以及一系列其他设备。

在俄罗斯入侵乌克兰之初，乌克兰难民大规模地进入波兰，受到波兰人的欢迎。

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