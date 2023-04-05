北约向日韩澳新强调印太与欧洲在安全领域紧密相连

4月5日星期三，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在布鲁塞尔北约总部会见了印太伙伴国家的外交官员，与日本外相林芳正、新西兰外长纳纳亚·马胡塔、澳大利亚驻北约代表团副团长戴维·达顿和韩国驻北约特别代表李度勋（音）就合作与挑战进行对话，并对上述四国代表强调了印太地区与欧洲之于彼此在安全上的重要性。点击以下 内文视频了解详情。

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00:43 斯托尔滕贝格，摄于4月5日，布鲁塞尔。 © AP

斯托尔滕贝格对四国代表表示：“我们高度重视与澳大利亚、新西兰、韩国和日本等印太伙伴的关系。在一个更加危险和不可预测的世界中，很明显安全已不再仅仅指代地区安全了，而是指全球安全。各位所在地区发生的事情，印太地区发生的事情对欧洲来讲很重要，欧洲发生的事情对印太地区来说也很重要。我认为，乌克兰战争及其全球影响非常清楚地证明了这一点。事实上，我们也看到中国和俄罗斯站得更近了，这使得我们作为合作伙伴，作为北约盟友，更应该站在一起。我们与各位所代表的国家，北约的重要合作伙伴国站在一起，也由显重要”。

斯托尔滕贝格还表示，自己很高兴去年上述四国的国家与政府首脑首次参加了北约峰会，今年7月他们都再次受邀参加在维尔纽斯举行的峰会。他强调，这将进一步加强北约与四国的伙伴关系。

斯托尔滕贝格还提到了芬兰的入盟，并表示希望瑞典很快也加入。

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