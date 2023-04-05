在朝鲜公开大量战术核弹头8天后美国空军 B-52H飞临韩半岛，对朝鲜示警

韩国

韩国国防部5日表示，美国空军B-52H战略轰炸机、F-35B、F-16战斗机和韩国空军F-35A战斗机在韩半岛上空实施联合空中演习。

广告 继续浏览后续

韩联社报道，在朝鲜公开大量战术核弹头8天后, 美国空军 B-52H飞临韩半岛，对朝鲜示警。 B-52H可搭载射程达200公里的空地核导弹，最多可携带31吨炸弹，作战半径6400多公里。

韩国国防部强调，这次演习以守护战略轰炸机不受敌军空中威胁的方式进行，重点在于加强两国空军的互操作性和联合作战执行能力。美国主要战略资产相继调遣韩半岛展现了美国对防御韩国的承诺，并将提高延伸威慑执行力付诸行动。

韩国空军作战司令朴夏植说，美国战略资产更多更频繁地被调派到韩半岛，通过与此对接的联合空演展现了韩美同盟拥有可迅速、压倒性地应对朝鲜任何挑衅的意志，以及万无一失的防卫态势。此次演习再次确认了韩美协防合作意志。

韩国国防部评价称，韩美两国通过紧密合作，在“经协商适时调遣战略武器”原则下，提升联合演习水平，依靠力量实现和平。

此前，美国空军上月30日曾发布消息，4架隶属于美国巴克斯代尔空军基地第96远征轰炸中队的B-52H和空军210人为执行轰炸机特遣部队（BTF）任务而部署到关岛安德森空军基地。

美国空军第7航空队司令斯科特·普勒斯（Scott Pleus）表示，韩美空军之间的合作比以往任何时候都坚固，具备完成一切任务的能力和态势。

自上月6日飞抵韩半岛西部海域后，美国空军B-52H战略轰炸机在1个月后再次飞到韩半岛参加联演。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅