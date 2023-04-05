立陶宛外长:习近平正在整合一个替代美国的新秩序

立陶宛/欧洲/中国/乌克兰

在法国总统马克龙与欧盟委员会主席冯德莱恩4月4日启程前往中国希望说服习近平帮助尽快结束乌克兰战争之际，立陶宛外长蓝斯柏吉斯连发推文试图打消对习近平的幻想。

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以下是立陶宛外长蓝斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的推文：

中国并不是要帮助俄罗斯，或者其他任何人。中国只在帮助中国。习近平正试图通过将尽可能多的国家重新整合到一个新的秩序中，来创造一个替代美国和平的方案：“中国和平”。这意味着什么呢？

中国的模式是基于统治，而不是谈判。中国模式的追随者可从中国获得帮助，而不必遵守严格的人权要求，但最终会落入陷阱，那就是总是他们本家赢。中国式和平，仅此而已。

立陶宛外长蓝斯柏吉斯说，北京已经决定，现在是在全球范围内投射其力量的时候了。它所谓的乌克兰和平建议，以及在沙特和伊朗之间的调停，只是一个开始。我们不能指望通过劝说来改变中国的路线。

他还说，我们应该记得，通过提供经济伙伴关系来遏制俄罗斯的尝试已经失败。事实上，我们的灵活性并没有劝服普京，反而使他有恃无恐。类似的策略也会使中国更大胆。让我们不要重蹈覆辙。

他继续写道，如果我们加强现有的以规则为基础的秩序，并确保它对世界上大多数国家来说仍然是最公平和最可靠的主张，就可以减轻“中国和平”的吸引力。

他称，我们肯定已经了解到，对极权国家越来越多的依赖会削弱我们，因为我们放弃了使我们强大的原则。所以，宣扬减少风险，继续一切照常，不是一个选项。

这位立陶宛外长还说，降低风险是一个必要的快速解决方案，但我们也必须为接下来可能发生的事情做好准备。对于习近平的行动轨迹将使我们别无选择只能脱钩的可能性，我们完全没有准备好。

他说，捍卫整个乌克兰绝对是向任何潜在的中国盟友展示我们将永远捍卫基于规则的秩序的最好方式，基于规则的秩序有利于稳定，从而实现繁荣。

他主张：为了维护这种基于规则的秩序，我们将不得不考虑重塑国际政治、贸易和金融机构。如果重新设计不是一个选项，我们必须考虑创建新的结构。

为了维持这种基于规则的秩序，我们将不得不考虑重塑国际政治、贸易和金融体制。而当重塑不可实现，我们必须考虑建立新的结构。

蓝斯柏吉斯说，最后，我们必须非常清楚，如果中国试图违反基于规则的国际秩序，其后果将是严重的。这不是说说而已。我们必须为这可能带来的后果做好充分准备。

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