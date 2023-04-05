蔡英文麦卡锡会面前夕 中国在台湾海峡启动联合巡航巡查

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台湾总统蔡英文过境美国与美国众议长麦卡锡在洛杉矶会面前一天，中国4月5日突然宣布启动在台湾海峡中北部联合巡航巡查行动。据称这个行动将持续7天。

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据中共党报人日的微博帐号4月5日宣布，今天上午，中国启动了在台湾海峡中北部的联合巡航巡查专项行动。并说，该行动由大型巡航救助船“海巡06”轮领衔海事执法船艇编队开启。

据中央社引述福建海事局的介绍，「海巡06」轮是台湾海峡首艘大型巡航救助船，2022年7月11日在福建平潭正式列编福建海事局。该轮搭载船用北斗系统、GPS全球定位系统等通信设备，并设有网路数据中心，可执行海上巡视、海事监管、海上交通事故调查处理和船舶污染监测等任务。

报导指出，「海巡06」轮长128.6公尺，宽16公尺，船上有直升机库，支持昼夜起降，也能在各种海况下实施人命救治，还可全天候发现、跟踪和监视目标。

据香港明报说，本次“巡航执法活动”为期7天，期间展开“应急演练活动”。范围覆盖“平潭至漳州沿海，对海坛海峡、湄洲湾、厦门湾、东山湾等海域”。

中央社说，麦卡锡（Kevin McCarthy）将在美西时间5日上午10时（台湾时间6日凌晨1时）于加州雷根总统图书馆（Ronald Reagan Presidential Library）迎接蔡英文，随后麦卡锡与蔡总统闭门会谈，跨党派国会领袖参与。

中国外交部、国台办先前多次对蔡英文会晤麦卡锡一事表达反对。

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