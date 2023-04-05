马克龙抵达北京：欧中对话不可或缺，不能让俄独揽与中国对话的权力

法国总统马克龙今日抵达北京，对中国进行国事访问。飞抵后不久，他在一场于法国驻华大使馆举办的活动上表示，欧盟与中国的对话至关重要，不能让俄罗斯独揽与中国进行对话的权力。点击以下内文视频，了解详情。

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01:03 法国总统马克龙 © Reuters

4月5日星期三，法国总统马克龙抵达北京后出席了在法国大使馆举办的在华法国人社区活动，并向在华法国人代表讲话。

马克龙表示：“中国重申其对《联合国宪章》的依附，而领土完整和国家主权是其中的一部分，我认为对领土完整和国家主权的捍卫，也意味着共同前进并努力寻找和平之路。中国恰恰提出了一项和平计划，我们对此致敬，但我们是否同意中国和平方案的所有内容？并不是的。尽管如此，中国提出的和平之路证明了其参与解决冲突的意愿。因此，就算中国的和平方案并不是我们的备选项，它起码也是中国承担责任和努力开辟一条通往和平之路的意愿的体现。我希望中方此举能够和其他方面一道，向乌克兰人民给予实质性的帮助。因此，我认为与中国的对话是不可或缺的，因为我们欧盟如果拱手把与中国对话的独家权力让给例如俄罗斯这种欧陆国家，那我们就错了”。

当天晚些时候马克龙将参观博物馆，之后于周四同中国国家主席习近平举行正式会晤。

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