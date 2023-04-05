92岁媒体大亨亿万富翁默多克取消订婚

媒体大亨默多克

鲁伯特-默多克与他的第四任前妻杰里-霍尔2019年2月24日加利福尼亚比佛利山

据美国《名利场》杂志周二报道，有影响力的新闻集团的老板、亿万富翁鲁伯特-默多克（Rupert Murdoch）在媒体上公开宣布订婚后不到一个月就取消了订婚。

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法新社4月5日报道，这位92岁的澳大利亚出生的大亨于1985年入籍美国，原定与66岁的前旧金山警察牧师安-莱斯利-史密斯结婚。他在3月份告诉他所拥有的小报《纽约邮报》（New York Post），他是在圣帕特里克节（2023年3月17日）求的婚。

但据《名利场》援引默多克先生的随行人员的话说，默多克先生对其新娘的福音派信仰感到不舒服后，突然取消了订婚。

婚礼本应在今年夏末举行。

2022年8月，鲁珀特-默多克与他的第四任妻子、美国模特杰里-霍尔（Jerry Hall）在一起六年后离婚。

这位大亨的家族财富据《福布斯》估计超过170亿美元，他拥有数百家媒体，特别是在美国，他的公司控制着有影响力的福克斯新闻频道、《华尔街日报》和右翼的《纽约邮报》。他还拥有英国的《太阳报》和《泰晤士报》以及澳大利亚的报纸。

亿万富翁默多克先是在1956年至1967年与澳大利亚空姐帕特里夏-布克（Patricia Booker）结婚，然后又与英国记者安娜-曼（Anna Mann）结婚30多年，直到1999年，据当时媒体报道，他们离婚后，安娜-曼获得了超过10亿美元的报酬。

几天后，他与中国出生的女商人、耶鲁大学毕业生邓文迪结婚，直到2013年他们在纽约离婚。

鲁珀特-默多克一共有六个孩子。

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