中国将在台湾海峡登船检查 台湾表示不会合作

中国在台湾总统蔡英文与美国众议长麦卡锡会面之际，宣布启动在台湾海峡中北部联合巡航巡查行动，内容包括登船检查台湾的船只。台湾表示不会合作，并称“将被迫采取相应措施”。

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据路透社报道，中国福建海事局在其微信公众号上表示，在台湾海峡中部和北部地区开展了为期三天的特别联合巡逻和检查行动，其中包括“登船”行动。

美国众议院议长麦卡锡周三在加州与台湾总统蔡英文会面，成为几十年来在美国领土上会见台湾总统的美国最高级人物。

中国福建省海事局周三表示，此次“巡逻和检查行动”包括对台湾海峡两岸的“直达货船”和“工程船舶”进行“现场检查”...。

台湾交通部海事港口局周三晚些时候发布声明表示，已就此举向中国提出强烈抗议，并表示已通知相关航运业者，若遇大陆方面的此类要求，应予以拒绝，并立即通知台湾海警提供协助。该部门补充说，“若大陆方面执意采取片面行动，将对双方正常交往造成障碍。我们将被迫采取相应措施”，但没有透露更多细节。

中国大陆威胁等船检查的区域包括“平潭至台湾”的直达集装箱航线、“小三通”客运航线、海峡两岸船舶惯常航线、商船和渔船通航密集区域、非法采砂活动多发区域。

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