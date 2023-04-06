乌克兰战争: 克里姆林宫排除了中国调解的可能性

俄罗斯/中国/乌克兰

克里姆林宫周四排除了中国进行调解以停止乌克兰战争的可能性，认为遭受众多军事挫折的俄罗斯别无选择，只能继续其攻击行动。

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据法新社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)今天4月6日向记者表示："当然，中国在调解方面有着巨大而有效的潜力。但乌克兰的局势很复杂，没有政治解决的前景。而且，就目前而言，除了继续开展“特别军事行动”（克宫对侵乌战争委婉说法），我们没有其他解决办法"。

佩斯科夫被问及中国进行调解的可能性时做了如上回应。此前，今天早些时候，法国总统马克龙在北京表示，他指望与普京关系密切的中国同行习近平能够"让俄罗斯恢复理智"。

在3月的莫斯科峰会上，普京先生和习近平先生显示了他们的良好默契，摆出了决心抵制美国霸权的战略盟友姿态。

中国已经勾勒出一个乌克兰和平计划的雏形，但这个计划仍然非常模糊和理论化，北京坚持相互矛盾的原则，如尊重国家的领土完整，从而尊重乌克兰的领土完整，以及捍卫俄罗斯的外交和安全利益。

虽然北京官方声称保持中立，但习近平先生从未谴责过俄罗斯对乌克兰攻击，也从未与乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基会谈过。

乌克兰一再坚持认为，和平的前提条件是俄罗斯军队从乌克兰所有领土撤出。而莫斯科方面则希望基辅至少放弃被普京先生宣称吞并的乌克兰的五个地区。

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