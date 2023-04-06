习近平上台后 中俄共享网络审查策略

中俄/网络审查

泄露的文件显示，早在习近平和普京宣布建立“无上限伙伴关系”及克里姆林宫入侵乌克兰后发起广泛审查运动之前多年，北京和莫斯科已经开始分享监控异议人士和控制互联网的方法和策略。

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美国国会自由欧洲电台/自由电台4月5日发布独家消息说，2017年和2019年中国网信办（CAC）官员与俄罗斯政府网管机构（Roskomnadzor）之间的闭门会议的文件和录音显示：中俄在这方面的合作日益增强。

特别是，从习近平作为中国领导人在2013年首次访问俄罗斯以来，控制网上信息一直是中俄合作的焦点。在随后的几年里，在严控互联网的共同愿景驱动下，中俄高官通过一些协议和高级别会议扩大了这种合作。

这个消息还透露，俄罗斯官员在一系列问题上向中国同行学习如何破坏VPN(虚拟专用网)和“托尔”匿名通信的自由软件(Tor)等规避工具，并寻找破解加密的互联网数据的方法。

中国官员则学习俄罗斯在“监管媒体和处理民众异议方面”的专业知识。此外，在2019年的一次会议上，中国网信办官员曾要求俄罗斯通信监管局屏蔽一系列与中国相关的新闻报道和采访链接”等等。

在2017年7月，俄罗斯网管部门（Roskomnadzor）负责人扎罗夫（Aleksandr Zharov）要求时任中共中央网信办（CAC）副主任任贤良率领的中国代表团帮助安排俄罗斯专家访问中国，“在那里他们可以研究金盾工程的运作情况”--这是一个包罗万象的互联网审查和监视系统有助于构成俗称的中国防火墙。

俄罗斯调查记者、《红网》一书的作者之一安德烈-索尔达托夫（Andrei Soldatov）说，虽然没有定论，但这一要求突出了俄罗斯是如何在社交媒体时代试图效仿中国对其人民进行控制的。

索达托夫告诉自由欧洲电台/自由电台（RFE/RL）"2017年是一个决定俄罗斯互联网走向什么方向的关键时期"。"正是在这个时期，俄罗斯在研究如何建立它现在拥有的更复杂的系统，看起来俄罗斯人从中国人那里学到了一些如何做这件事的方法。"

多年来，俄罗斯政府一直在建立技术和法律基础设施，以扼杀网上的言论自由。其中许多措施在实践中磕磕绊绊，包括在2018年笨拙地试图禁止电报群Telegram消息应用程序，而其他工具，如VPN和Tor也大多躲过了俄罗斯审查人员。

但在2019年，这些努力达到了顶点，当时一项有争议的"主权互联网"法律生效，允许莫斯科通过将网络流量路由到国家控制的基础设施并创建一个国家域名系统来加强对该国互联网的控制。

虽然俄罗斯的许多措施与中国国内的措施相比仍有很大差距，但它们继续在技术上更加先进，限制性更强，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，这一进程加快了。

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