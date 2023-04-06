卫报: 俄罗斯叛逃官员揭普京偏执狂和秘密列车

俄罗斯/普京

去年叛逃的俄罗斯高级安全官员罕见地让外界深入了解普京的偏执生活方式，他证实了普京的秘密火车铁路网络、在不同城市的相同办公室、严格的个人隔离和不断升级的安全协议的细节。

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英国《卫报》4月5日报道，去年叛逃的俄罗斯高级安全官员格列布-卡拉库洛夫（Gleb Karakulov）曾在俄联邦保护局（FSO）担任队长，该局是负责保护俄罗斯高级官员的强大机构。他描述普京采取措施掩盖自己的行踪，"对自己的生命有病态的恐惧"。

这位36岁的俄联邦前安全高官对普京的秘密列车网络解释说，使用火车是因为"它不能被任何信息来源所跟踪。这是一种隐蔽的方式"。

俄罗斯调查机构Proekt此前报道了这列秘密火车的存在，以及包括普京在莫斯科地区新奥加廖沃的住所和他在黑海度假胜地索契的Bocharov Ruchei住所附近的平行线路和车站的秘密铁路网络。

之前，流亡的俄罗斯亿万富翁米哈伊尔-霍多尔科夫斯基创办的政治新闻组织"档案中心"采访了

卡拉库洛夫。《卫报》说他们查阅了这个采访，并确认了卡拉库洛夫顶级信息工程师的资历。他曾与普京先生广泛往来，并协助普京传递一些最秘密的信息。

卡拉库洛夫是负责加密俄罗斯顶级高官信息的总统通信局"外勤小组"的成员，他估计自己曾与顶级高官进行了180多次旅行。他似乎是自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来叛逃的最高级别情报官员。

在采访中，卡拉库洛夫称普京为"战犯"，并告诉其他军官，他们应该站出来提供对俄罗斯公众隐藏的信息。

他说：“我们的总统已经与世界失去联系”。“在过去的几年里，他一直生活在一个信息茧中，大部分时间都在他的住所中度过，媒体非常恰当地称之为掩体”。“他对自己的生命有病态的恐惧”。“他把自己包围在一个密闭的隔离层和信息真空组成的不可逾越的屏障中”。“他只重视自己的生命以及家人和朋友的生命"。

卡拉库洛夫描述了一个虚拟的国中之国：其中包括消防员、食品测试员和其他与普京一起出国旅行的工程师，为了解这位俄罗斯总统的偏执程度和受庇护的生活方式提供了罕见的第一手资料"。他说：“他们称他为老板，以各种方式崇拜他，而且只用这些词来谈论他”。

卡拉库洛夫还描述了在飞机、直升机、豪华游艇上，甚至在2022年10月访问期间在俄罗斯驻哈萨克斯坦大使馆的防空洞里为普京设置秘密通讯。从那里，卡拉库洛夫最终逃到土耳其，并从那里逃到西方一个未披露的国家。

他证实，普京在很大程度上依靠其安全部门提供的报告获取信息。卡拉库洛夫说，“普京不使用手机或互联网，甚至在国外旅行时都不带互联网专家”。他说：“他只从他最亲密的圈子里接收信息，这意味着他生活在一个信息真空中”。

卡拉库洛夫说，普京在圣彼得堡、索契和新奥加廖沃使用了相同的办公室，特务们使用了假的车队和诱饵飞机来假装他要离开。"他说："这是一个诡计，首先是为了迷惑外国情报机构，其次是为了防止对他的生命进行任何攻击尝试。

他说，自2020年爆发冠状病毒大流行以来，普京的行为和生活方式发生了重大变化，当时总统从大多数旅行和公开露面中退缩。

卡拉库洛夫说："他已经把自己与世界隔绝开来”。"他对现实的看法已经变得扭曲了。"

采访中没有透露卡拉库洛夫为普京或其他高级官员加密了哪些信息，也没有透露更多关于普京的战争准备工作或战略的信息。

卡拉库洛夫描述了他在普京访问哈萨克斯坦期间冒险逃往西方的情况。旅行期间，他的妻子和女儿秘密飞往阿斯塔纳。他们数次推迟叛逃，直到访问快结束时，卡拉库洛夫告诉他的同伴他感到不适，然后与家人一起逃到机场。“档案中心”说，卡拉库洛夫目前下落不明。《卫报》证实，在俄罗斯内政部的犯罪嫌疑人公共数据库中，卡拉库洛夫被列为受通缉者。

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