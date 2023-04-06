沙特与伊朗外长周四在北京会晤 七年来首次

沙特，伊朗，中国

继上个月伊朗和沙特宣布将恢复邦交之后，两国外长周四（4月6日）在北京会晤，为关系正常化进一步发展进行磋商。这是两国外长自2016年断交以来的首次正式会晤。

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据伊朗外交部表示，伊朗外交部长阿卜杜拉希扬和沙特外交大臣费萨尔-本-法哈尼"进行了会谈并重点就正式恢复双边关系和重新开放两国使领馆的步骤交换了意见"。声明补充说，两位部长 "还讨论了双边问题"。

中国官媒央视CCYV周四报道称赞这一 "两国外交部长七年多来的首次正式会晤"，是 "在中国的积极调解下 "实现的突破。

在中国的斡旋下，沙特和伊朗3月10日宣布两国将在两个月内恢复外交关系。这一和解意味着双方将在5月中旬之前重新开放大使馆，并恢复执行20多年前签署的经济安全合作协议。 预计伊朗总统莱西在4月底斋月之后，将应沙特国王萨勒曼的邀请访问利雅得，以正式庆祝两国的和解。

分析指，北京此次悄悄在伊朗和沙特之间进行斡旋实现突破，引发地区震动，可能会对某些地区冲突产生影响，特别是叙利亚和也门，两国都支持对立一方。同时，斡旋也显示中国越来越多地参与到中东事务，而此前北京一直被视为不愿意介入该地区的棘手问题。

伊朗和沙特3月曾对中国对其双方会谈的 "主持和支持 "表示感谢，同时表示，伊拉克和阿曼苏丹国自2021年春季开始也在其中发挥了调解作用。

美国方面对伊沙3月10日的和解声明表示 "欢迎"，同时强调会继续观察伊朗是否会履行其义务。一些分析认为，此次和解或代表着一种模式转变，将挑战伊朗的死敌华盛顿在中东的传统主导地位。同时，作为美国盟友和伊朗另一个敌手的以色列对伊沙和解感到担忧，这可能会影响到亚伯拉罕协议、即以色列与某些阿拉伯国家启动的正常化进程。

在与利雅得谈判的同时，德黑兰也在寻求与其他自亲沙特的国家恢复关系， 最近几个月，阿联酋和科威特已先后恢复对伊朗的外交，巴林和埃及或随后跟进这一进程。

在时隔八年后，伊朗本周二任命了该国驻阿布扎比大使，而阿联酋去年8月已宣布向德黑兰派遣大使，表示希望与伊朗 "加强关系"。

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