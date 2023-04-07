乌克兰运动员对俄罗斯人可能参加巴黎奥运会而愤怒

巴黎奥运会

一年前俄罗斯入侵乌克兰时，乌克兰花样游泳运动员玛丽娜和弗拉基丝拉娃·阿列克西瓦，收到了来自俄罗斯选手支持入侵的短信，现在她们发誓，如果俄罗斯代表队被允许参加 2024巴黎奥运会，她们将抵制本届奥运会。

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这对 21 岁的乌克兰双胞胎姐妹是 2021 年东京奥运会双人项目的铜牌得主，当入侵开始时，她们不得不背井离乡，这也打断了她们的生活以及为2024夺冠的准备工作。

虽然俄罗斯运动员在入侵之后，被禁止参加大多数国际体育比赛，但从今年年初开始，国际奥委会 (IOC)就为他们作为个人重返赛场铺平了道路，同时还保证以后将决定他们是否参加巴黎奥运会。

目前在基辅进行训练的玛丽娜向法新社表示：“最好不要让一个杀害我们运动员的恐怖主义国家参加”。令她更痛苦的是，入侵初期俄罗斯运动员向她发送过“疯狂”的信息，告诉她们普京的部队在帮助乌克兰人。

乌克兰343个运动场地受损

基辅方面指出，至少有 343 个运动场地在俄罗斯入侵的军事行动中遭到破坏，其中包括哈尔科夫的游泳池。

玛丽娜坚持说，国际奥委会“必须表明奥运会是和平的，它必须向全世界表明这一点”。

乌克兰当局指责国际奥委会战鼓吹争，为俄罗斯和白俄罗斯的重新参赛铺平了道路，白俄罗斯是莫斯科的盟友，借道给俄罗斯军队允许他们入侵乌克兰。许多西方国家也谴责了奥运当局的计划。

国际奥委会主席巴赫最近否认与莫斯科有“特权关系”，他反对“政治干预”的企图。

奥委会建议重新接纳俄罗斯和白俄罗斯运动员，但只是在中立的旗帜下，“以个人身份参加”，且相关运动员没有“积极”支持冲突，也没有与俄罗斯军方“签订合同。

不过，莫斯科并不领情，认为这些标准具有“歧视性”。

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