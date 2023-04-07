乌军作战计划等情报被指遭泄露，美国防部展开调查

乌克兰/俄罗斯/美国

据《纽约时报》4月7日援引拜登政府高级官员的话报导，详细说明美国和北约在乌克兰发动对俄罗斯军队的反攻前加强乌军的秘密计划，本周在推特和电报这些社交媒体上流传。电报是一个拥有5亿多用户的平台，在俄罗斯和乌克兰广泛使用。美国国防部的一名官员向美国有线电视新闻（CNN）证实，五角大楼正在调查社交媒体上流传的似乎是美国和北约有关乌克兰的机密军事信息的截图。

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《纽约时报》报导指出，军事分析家说，这些文件似乎在某些部分被修改了原始格式，夸大了美国对乌方战死者的估计，而低估了对俄军死亡的估计。分析家们说，这些修改可能表明莫斯科在努力制造假消息。但是，原始文件中披露的信息，如预期的武器交付、部队和营级兵力以及其他计划的照片，表明美国在援助乌克兰的努力中在情报方面遭到的重大破坏。

拜登政府的官员们正在努力使它们被删除，但截至星期四晚上，他们还没有成功。美国国防部副发言人萨布丽娜·辛格（Sabrina Singh）说：“我们知道有关社交媒体帖子的报道，本部门正在审查此事”。据悉，这些文件没有提供具体的作战计划，比如乌克兰打算如何、何时、在何处发动进攻，美国官员说，这可能会在下个月左右到来。而且，由于这些文件是五周前的，它们提供了一个时间快照——截至3月1日，美国和乌克兰对乌军可能需要发动的战役的看法。

报导称，然而，对于一个训练有素的俄罗斯战争策划者、战地将军或情报分析家来说，这些文件无疑提供了许多诱人的线索和洞察力。例如，文件提到了美国对乌援助的海马斯多管火箭系统的消耗率，该系统可以从远处对弹药库、基础设施和部队集结地等目标发动攻击。五角大楼没有公开的乌克兰军队消耗海马斯系统弹药的速度，在这些文件里出现了。

报导指，分析人士周五表示，可能很难评估文件披露对现在和未来几个月前线战斗的影响。俄罗斯自己最近的攻势在乌克兰东部难以取得成果，西方分析人士争论，俄军在遭受惊人的伤亡后，是否有能力再发动一次或抵御乌克兰的反攻。目前尚不清楚这些文件是如何出现在社交媒体上的。但军事分析家说，亲俄罗斯的政府渠道一直在分享和传播这些简报幻灯片。分析人士警告说，俄罗斯方面发布的文件可能被选择性地修改，以呈现克里姆林宫的虚假信息。

位于美国弗吉尼亚州的研究机构-海军分析中心（CNA）的俄罗斯研究项目主任科夫曼（Michael Kofman）说：“无论这些文件是否真实，人们应该谨慎对待俄罗斯方面发布的任何信息”。例如，其中一张幻灯片说有16000至17500名俄罗斯士兵被杀，而乌克兰有多达71500名士兵死亡。五角大楼和其他分析人士估计，俄罗斯的伤亡人数要多得多，接近20万人伤亡，而乌克兰的伤亡人数超过10万人。

报导称，尽管如此，分析人士表示，部分文件似乎是真实的，并将为俄方提供有价值的信息，如运送武器和部队的时间表，乌克兰部队的集结数量和其他军事细节。一份标有“最高机密”的文件提供了“截至3月1日的冲突状况”。当天，乌克兰官员在德国威斯巴登的一个美军基地参加兵棋推演会议，一天后，美国参谋长联席会议主席米利（Mark A. Milley）和北约欧洲盟军最高司令卡沃利（Christopher Cavoli）观摩了这些会议。

另一份文件包括列出乌克兰部队单位、装备和训练的栏目，其中有今年1月至4月的时间表。文件中概述了正在组建的12个乌军作战旅，其中9个旅显然是由美国和其他北约盟国训练和供应的。在这9个旅中，文件称6个旅将在3月31日前准备就绪，其余的在4月30日前准备就绪。分析人士说，一个乌克兰旅大约有4000至5000名士兵。

该文件称，为了满足时限要求，对乌军的装备交付时间将影响训练和准备工作。该文件说，9个旅所需的装备总数为250多辆坦克和350多辆机械化车辆。这些文件能够被张贴在一个广泛分散的社交媒体渠道上，并可能落入俄方官员手中，在俄罗斯似乎在乌克兰的情报收集方面落后于美国的时候，这对莫斯科来说是一个巨大的突破。

报导指，这次泄密是战争开始以来首次公开的俄罗斯情报突破。在整个战争期间，美国向乌克兰提供了关于指挥所、弹药库和俄罗斯军事线上其他关键节点的信息。这种实时情报使乌克兰人能够瞄准俄军，击杀其高级将领，并迫使弹药供应品远离俄罗斯前线，尽管美国官员说乌克兰在这些打击的计划和执行中发挥了决定性作用。

但美国和欧洲官员说，在战争早期，乌克兰官员对与美国分享他们的作战计划犹豫不决，因为担心泄密。就在去年夏天，美国情报官员说，他们对俄罗斯的军事计划往往比对乌克兰的军事计划有更好的了解。

由于担心分享他们的行动计划也可能凸显弱点并阻止美国的继续支持，即使美国情报部门正在收集关于克里姆林宫的命令和俄军指挥官的计划的精确细节，乌克兰人也在严密保护自己的计划。去年秋天，乌克兰和美国之间的情报共享大大松动，两国一直在就乌克兰攻势的选项进行密切合作。但是，这种在社交媒体上发布并在世界各地都能看到的情报泄露，势必会损害乌美两国之间的情报共享。

CNN报导提及，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）在其电报频道上说，他认为俄罗斯人是所谓的泄密事件的幕后黑手。波多利亚克说，被传播的文件是不真实的，“与乌克兰的真正计划无关”，并且是基于“大量的虚构信息”。

波多利亚克称：“俄罗斯正在寻找任何方式来抓住信息主动权，试图影响乌克兰反攻的方案计划。”

波多利亚克说：“为了引起怀疑，损害以前的想法，用他们的‘意识’来吓唬人。但这些只是俄罗斯情报部门行动游戏的标准要素，仅此而已。它与乌克兰的真正计划毫无关系”。他补充说，俄军“将很快熟悉”乌克兰的真正反攻计划。

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