习近平：中国愿与欧洲全面重启各层级交往

习近平在与法国总统埃马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩于北京举行的三方会晤中，呼吁欧洲与中国进行对话合作，以在地缘政治的紧张局势和全球经济疲软的情况下维护世界和平与稳定。欧盟方则呼吁，“虽然欧中经济关系存在一些严重的失衡需要解决，但双方必须在最紧迫的全球挑战上密切合作”。点击以下内文视频了解详情。

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01:18 中国国家主席习近平，摄于2023年4月6日，北京 © AP

习近平表示：“当前国际形势复杂多变, 乌克兰危机延宕难解，疫后世界经济复苏动力不足，国际金融市场动荡不宁，发展中国家面临的困难增多”。

“中欧应当坚持对话和合作，维护世界和平稳定，促进共同的发展繁荣，推动人类文明进步，携手应对全球性挑战”。

“我们愿同欧方一道，把握好中欧关系发展大方向和主基调，全面重启各层级交往，激活各领域互利合作，排除干扰和挑战，为中欧关系发展和世界和平稳定注入繁荣，注入新的动力”。

欧委会主席冯德莱恩在会上表示，本次会议“是进行坦诚和建设性对话的重要机会”。她指出，“今天的欧盟和中国有着广泛而复杂的关系，我们如何处理这些关系，将是我们未来经济繁荣的决定性因素。这就是为什么我不认为与中国脱钩是一种可行或可取的战略”。

她还强调，目前“比以往任何时候都重要的是，我们要保持沟通渠道的畅通。欧盟是中国最大的出口市场，而中国是我们的第三大出口市场。虽然我们的经济关系存在一些严重的失衡，但中国和欧盟必须在最紧迫的全球挑战上密切合作”。

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