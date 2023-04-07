体育赛事向2俄运动员开启门扉？

俄罗斯/白俄罗斯/乌克兰/巴黎奥运会

俄罗斯侵略乌克兰战争持续在打，体育世界因之分裂。俄罗斯运动员与白俄罗斯运动员应该不应该继续拒绝在国际赛事，尤其是2024年巴黎奥运会赛事之外，体育世界越来越显示没有一致立场，以至于乌克兰再次表达愤怒。分歧也显示巴黎奥运会将成为危机总爆发赛事，抵制的乌云仍然压顶。

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法新社今天细数各体育运动的针对2俄立场。称击剑维持说2俄可以参赛的立场，田径则再次否决2俄参赛。

虽然国际奥委会（IOC）已经为自乌克兰被入侵以来被排除在外的俄罗斯人和白俄罗斯人重返国际赛场打开了大门，但各国际联合会在这个问题上并没有表现出统一战线，这在2024年巴黎奥运会之前仍然引起许多争论。

以下是主要国际联合会和体育机构在这个问题上的立场：

田径

世界田径协会主席，英国的塞巴斯蒂安-科，甚至在国际奥委会建议将俄罗斯和白俄罗斯运动员排除在比赛之外之前就表示，对俄罗斯与白俄罗斯实施的制裁，似乎是反对俄罗斯行动和带来和平的唯一和平方式。他在3月23日重申，俄罗斯人和白俄罗斯人将在 "可预见的未来 "继续被排除在赛场外。

游泳

国际游泳联合会，即世界游泳协会，在周三接受了国际奥委会的建议。然而，在7月日本的世界锦标赛开始之前，预计不会有最终决定。然而，如果决定是有利的，俄罗斯和白俄罗斯的游泳运动员将有时间获得巴黎奥运会的参赛资格。

网球

俄罗斯和白俄罗斯的球员可以参加ATP和WTA的比赛，但不能打着他们国家的旗号。他们被禁止参加戴维斯杯和相当于女子的比莉-金杯。在去年被禁止参加温布尔登之后，今年他们将被允许参加。

足球

俄罗斯已被排除在2022年世界杯和2024年欧洲杯的资格之外。据俄罗斯足协主席丹尼斯-罗加乔夫称，他们参加6月在乌兹别克斯坦举行的第一届中亚锦标赛的谈判正在进行中，也正在与欧足联和国际足联就分阶段回归比赛进行谈判。尽管来自欧盟国家的压力，欧足联并没有将白俄罗斯排除在2024年欧洲杯预选赛之外，但却撤销了明斯克举办计划于2025年举行的U19女子欧洲杯的资格。白俄罗斯的俱乐部可以参加欧洲的比赛。

体操

俄罗斯和白俄罗斯的体操运动员仍被停赛，但国际联合会主席渡边森成周四表示，他赞成他们回归比赛。这个问题将被列入5月12-13日在土耳其举行的世界体操管理机构会议的议程。

一级方程式赛车

俄罗斯和白俄罗斯的车手可以在F1中打着 "中立 "的旗号竞争。但在2022年赛季开始前，F1中唯一的俄罗斯人尼基塔-马泽平的合同被他的车队即美国哈斯车队终止了。俄罗斯大奖赛在2022年的日历中已经被取消，今年在圣彼得堡举行另一场大奖赛的计划也被取消。

冰上曲棍球

国际联合会连续第二年禁止自1992年以来曾五次获得世界冠军的强队俄罗斯，称 "恢复俄罗斯和白俄罗斯队还不合适"。

击剑

国际击剑联合会于3月10日决定恢复俄罗斯和白俄罗斯击剑运动员的资格。但这一决定并不一致，因为有300多名现役或退役的击剑运动员向国际奥委会主席托马斯-巴赫（他本人是1976年蒙特利尔奥运会花剑项目的金牌得主）以及国际剑联代理主席伊曼纽尔-卡特亚达基斯发出一封公开信，指责他们将俄罗斯的利益置于乌克兰的利益之上。

在德国、法国和波兰举行的世界杯赛事，即2024年奥运会的资格赛，已经被取消，欧洲联合会主席乔治-斯卡索告诉法新社，"情况不能再这样下去了"，但没有是否补办比赛的细节。

马术

该项目国际联合会本周重申，俄罗斯和白俄罗斯的骑手被排除在项目所有比赛之外。

欧洲运动会

欧洲运动会将于6月21日至7月2日在波兰克拉科夫举行，比赛将汇集18个奥运项目，并将作为2024年奥林匹克运动会的资格选拔赛。据组委会负责人马尔钦-诺瓦克在4月初宣布："在任何情况下，代表俄罗斯和白俄罗斯的运动员都不会参加该赛事。但该声明没有确指俄罗斯与白俄罗斯运动员个人身份是否可以参赛。

消息没有关于各体育单项联合会的主要领导人的立场，对项目集体决定是否有决定性的影响。

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