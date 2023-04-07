冯德莱恩: 习近平愿意在条件和时机成熟时与泽连斯基对话

欧委会主席冯德莱恩4月6日称，中国国家主席习近平对她表示愿意与乌克兰总统泽连斯基“在条件和时机成熟的时候”会谈。冯德莱恩表示双方还谈及台湾海峡的稳定、欧盟与中国日益失衡的贸易关系、新疆人权等问题。点击以下内文视频了解详情。

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02:19 欧委会主席冯德莱恩，摄于4月6日，北京 © Reuters

冯德莱恩对其与习近平的会面做了总结，称自己“提出并鼓励习主席与泽连斯基总统进行接触，与习主席也就此进行了讨论”。“从我进行过的电话沟通中，我得知泽连斯基总统公开表示希望（与习主席接触）。因此，当我听到习主席重申他愿意在条件和时机成熟时（与泽连斯基总统）对话时，我感觉这很有意思。我认为这是一个积极的元素”。

“我们还希望中国不要直接或间接向俄罗斯提供任何军事装备，因为我们都知道武装侵略者将违反国际法，这将严重损害我们的关系”。

“台湾海峡的稳定至关重要，我们双方都同意这一点。维护台湾海峡的稳定、和平与现状符合我们的利益。因此，任何人都不应该单方面武力改变该地区的现状。威胁或使用武力改变现状是不可接受的，重要的是应该通过对话解决可能发生的紧张局势”。

“我对中国人权状况的恶化表示深切关注。新疆的情况尤其令人担忧，我们继续讨论这些问题就很重要，因此我对我们已经恢复了的中欧人权对话表示欢迎”。

“与此同时，我们的贸易关系日益失衡，在过去十年中，欧盟的贸易逆差已经超过……已经变成之前的三倍多，去年达到近四千亿欧元。我们也就此进行了讨论，因为这种轨迹是不可持续的，需要解决潜在的结构性问题”。

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