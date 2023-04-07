卢拉称克里米亚问题或不会再谈 乌外交部：乌克兰不会出卖自己的领土

巴西/乌克兰/俄罗斯

4月6日，巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在首都巴西利亚向记者表示，俄罗斯总统普京“不能拿走乌克兰的土地，甚至可能不会讨论克里米亚，但他（2022年）再次入侵的（土地）将不得不重新考虑”。卢拉并称，乌克兰总统泽连斯基“也不能想要他认为自己想要的一切”，强调所有这些都必须是摆在谈判桌上的问题。对此，乌克兰外交部7日回应称：“乌克兰不会出卖自己的领土。”

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卢拉周四在与记者的座谈中当谈及国际问题时表示，俄罗斯不能拿走乌克兰被入侵的领土，并再次为结束俄乌战争而提出的谈判倡议加以辩护。据路透社报导，卢拉当天向媒体表示：“没有必要发动战争。哦，普京想要什么？普京不能拿走乌克兰的土地，甚至可能不会讨论克里米亚，但他（2022年）再次入侵的（土地）将不得不重新考虑。”

卢拉还谈到：“泽连斯基也不能拥有他认为他想要的一切。北约将无法解决边界问题。所有这些都是我们必须摆在桌面上的问题。”

卢拉表示，期待在建立一个多国集团以谈判结束这场战争方面取得进展，这是他自上任以来一直提倡的一项倡议。卢拉说：“当我从中国回来时，我希望能够说：‘讨论和平的小组已经成立......’”

卢拉将于下周赴华访问，俄乌战争预计会成为他与中国领导人习近平会谈的主要话题之一。本周三，在卢拉发表声明前几个小时，巴西外交部长维埃拉（Mauro Vieira）也被问及巴西是否同意中方此前提出的12点和平提议，他辩称应该仔细分析北京的计划。

维埃拉说：“那里有些事情我们完全同意，例如在停止敌对行动的情况下开始谈判。我认为这些不仅仅是可以完成的合理事情......” 当被具体问及俄罗斯在乌克兰占领的地区时，维埃拉的反应比卢拉更克制。他说，巴西不会干涉说什么需要归还或不需要，这将是俄乌两国和平谈判的一部分。

维埃拉强调，只要基本条件是停止敌对行动，巴西愿意参与任何集体努力，无论是正式谈判还是非正式接触，以促进俄罗斯和乌克兰之间的和平。维埃拉补充说：“我们没有具体的建议，我们正在倾听，我们说我们有空。因为我们与双方交谈。”

据乌克兰国家通讯社报导，针对卢拉就克里米亚问题的发言，乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）周五回应称：“乌克兰赞赏巴西总统为找到阻止俄罗斯侵略的解决方案而做出的努力。同时，我们必须明确指出：乌克兰不会出卖自己的领土。没有任何法律、政治或道德上的理由让我们放弃哪怕一厘米的乌克兰土地。”

该发言人通过社交媒体脸书补充说，乌克兰的立场仍然坚定不移：任何旨在恢复乌克兰和平的调解努力都必须建立在尊重主权和根据《联合国宪章》原则全面恢复乌克兰领土完整的基础上。

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