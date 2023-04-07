布林肯：冯德莱恩的信息正确，不是对华脱钩，而是去风险

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4月5日，美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)在布鲁塞尔参加北约外长会议之际就芬兰和瑞典加入联盟，土耳其从中扮演的角色，俄罗斯入侵乌克兰以及台海局势等系列问题接受了欧洲新闻台节目的专访。布林肯在采访中表示，中国不应该采取任何单边行动破坏台湾海峡现状，如果中方的举措引发危机，则几乎对世界上每一个国家都有影响，将会严重破坏全球经济。他并重申，美方希望与中国的竞争不会转向冲突。

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就记者提问鉴于芬兰已经成功加入北约，同期申请入盟的瑞典是否能追随其后的提问，布林肯表示：“我相信，这将会发生；它将很快发生。我完全预计，在维尔纽斯峰会上，即7月举行的北约领导人峰会上，瑞典将追随芬兰，成为北约的两个最新成员。”

当被问及这是否将取决于5月土耳其大选的结果时，布林肯表示：“存在一个过程，当然，几乎每个北约国家都已经批准了瑞典的成员资格。土耳其和匈牙利还没有（批准），但根据我听到的一切，包括每一个——几乎每一个盟友，在我们今天和昨天刚刚举行的会议上，呼吁瑞典尽快追随芬兰。我认为，随着维尔纽斯领导人峰会的召开，我预计这一进程将在维尔纽斯完成。”

布林肯补充说：“土耳其有合法的利益，其与芬兰和瑞典都进行了直接和良好的合作，试图解决其中一些利益和关切。我想你已经看到这一进程的成功体现在芬兰加入了北约组织。同样，我完全预计在未来几周和几个月内，瑞典也会有同样的情况，而且无论如何，我预计在维尔纽斯首脑会议之前。”

记者提及土耳其是否在利用瑞典申请加入北约的机会以寻求美国在出口F-16战斗机等事务上让利的提问，布林肯回答说：“对我们来说，这是一个完全独立的问题。我们支持土耳其获得一个升级的F-16项目，包括新的F-16战斗机，包括现有F-16战斗机的现代化。对我们来说，对拜登政府来说，这与加入北约的进程或任何其他问题无关。”

就对华关系，记者谈到，“中国国家主席习近平访问了莫斯科和普京，手持一个和平计划，说到这里，中国到目前为止表示，在这场战争中，其希望保持中立。您认为这种情况会改变吗？”

布林肯说：“这里有几件事。首先，中国摆在桌面上的和平想法，其中一些是积极的——事实上，它们反映了中国已经说了很长时间的事情，我们中的许多人也说了很长时间。但它摆在桌面上的第一个要素——主权——应该是焦点。而中国的焦点应该是说服俄罗斯真正尊重乌克兰的主权，并归还其在违反《联合国宪章》、侵犯乌克兰主权的情况下用武力夺取的领土。”

布林肯续称：“我认为中国也在试图二者兼得。它希望被视为试图推动和平，同时继续以不同的方式支持俄罗斯——在言辞上，在国际机构中为其辩护，推动俄罗斯关于侵略的宣传；而且，正如我们几周前所说，甚至考虑向俄罗斯提供致命性援助。”

记者提问他是否对此感到关切，布林肯回答说：“这是我们的担忧，我们几周前公开说过，但不仅仅是我们，许多其他国家，每个国家都直接向中方表达了这一点，包括许多欧洲伙伴。而我的希望和期待是，中国不会采取这一步。但没有人比乌克兰人民更希望和平。他们是那些每天都在备受俄罗斯侵略的人。而且正如我们所说的，以及几乎所有北约盟国和许多其他国家所说的——事实上，几周前就有141个国家在联合国这样说过：这必须是一个公正和持久的和平。”

布林肯补充说：“这又是什么意思呢？公正的和平是尊重《联合国宪章》的基本原则，包括领土完整。它不能是一种赞同俄罗斯以武力夺取乌克兰如此多领土的和平。而且，公正的和平需要是持久的，即我们不能仅仅获得允许俄罗斯休息、整顿其部队，然后在更方便的时候重新发动攻击的东西。”

记者追问道，“但就在我们说话的时候，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）正在北京，他们的目的是以某种方式与中国接触，以便对俄罗斯施加更多压力。鉴于他们没有成功说服，例如，普京不入侵乌克兰或停止战争的事实，您期望他们能成功吗？”

布林肯说：“中国与俄罗斯有一种关系，使它有一些筹码。我不想夸大其词，但它在俄罗斯面前有一些筹码。俄罗斯越来越依赖中国，是这一关系中的次要合伙人，但它越来越依赖中国。因此，我们希望中国能够利用其在俄罗斯的发言权，在它拥有的范围内，利用它的影响力——推动实现公正和持久的和平。”

当被问及法欧领导人是否能就此说服习近平时，布林肯说：“中国说服俄罗斯是现实的吗？嗯，我们拭目以待。但我认为第一件事是尝试。第一件事是明确说明俄罗斯的侵略是不可接受的，俄罗斯不能简单地用武力夺取另一个国家的领土并逍遥法外，如果中国坚持《联合国宪章》核心的基本原则，将我们所有人联系在一起，那么它应该站出来支持这些原则，并确保俄罗斯明白其所做的事情根本不能被接受。”

记者问道：“那么，您对欧盟对中国的新方法以及冯德莱恩发出的关于不与中国脱钩而是去风险的信息有什么看法？比如说，这些信息是否与您在欧盟看到的一致？”

布林肯说：“我认为，首先，冯德莱恩主席的讲话非常有力，与我们对中国的态度以及许多伙伴和盟友的态度完全一致。而且她是完全正确的。这不是关于脱钩；而是关于去风险。例如，在经济关系方面——是的，维持这种关系，因为它对我们所有人都很重要，但要确保在关键领域，在我们的安全可能受到威胁的地方，在战略产业，在其他令人关切的地方，人们和国家要非常、非常小心。”

布林肯补充说：“我们都与中国有着复杂和非常重要的关系和联系。而我认为，你在过去几年看到的是美国和欧洲以及亚洲的主要伙伴之间日益趋同，我们在如何处理与中国的关系方面日益趋同，理解我们处于竞争之中，理解有些地方对我们来说是重要的合作，因为有大的、跨国的问题需要这种合作，将使我们所有的人受益，还有一些地方显然我们的利益受到挑战，我们的价值观受到挑战，我们将一起站起来捍卫它们。”

此外，就台湾周边近来的紧张局势，记者问道：“当我们看到台湾在这方面也有一些升级，我们离超级大国的冲突还有多远？而我在这里讲的是中国和美国的关系”。

布林肯说：“我们一直非常明确，我们不希望，我们不寻求冲突。我们不是要遏制中国。相反，我们希望维护和平、稳定，创造机会。谈到台湾问题，我们的政策几十年来一直是一致的。中国大陆和台湾之间的任何分歧都需要和平解决。任何一方都不应该做任何破坏现状的事情，不应该采取任何会这样做的单边行动，而且-”

记者问道这是否有所改变，布林肯接着说：“那是由北京决定的。从我们的角度来看，我认为这个观点——我在与我们的许多北约盟国以及亚洲的合作伙伴的谈话中听到了这一点。人们担心，如果由于中国在台湾问题上的行动而出现危机，将对地球上的每个国家产生影响。50%的商业交通——全球商业交通的50%，每天都要经过台湾海峡。我们的智能手机、洗碗机和汽车所需的半导体，有70%是在台湾制造的。如果由于中国的某些行为而出现某种危机，这将对全球经济产生可怕的破坏性影响，这就是为什么世界各国期待各方的行为和行动都要负责任。”

布林肯表示：“我们决心，就美国而言，确保我们负责任地处理与中国的关系。这就是其他国家所期望的，也是我们所寻求的。再说一遍，没有人在寻找冲突。恰恰相反，我们想确保我们避免这种情况。是的，我们是在竞争中——竞争没有错，只要它是公平的。但我们想确保这种竞争不会转向冲突。”

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