英国情报部门：俄军很可能已占领巴赫穆特市中心

乌东城市巴赫穆特（Bakhmut）激战持续之际，英国情报部门周五（4月7日）表示，俄军很可能已占领该市中心，乌克兰军队向西的一条关键供应线也受到威胁。

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如何看待英国报告时，乌克兰军事指挥部一名发言人告诉路透社，巴赫穆特的局势很困难，俄军正集中所有力量攻打该市，但没有取得“战略成功”。

巴赫穆特隶属乌克兰东部顿涅茨克州（Donetsk），是尚未落入俄军之手的城市中心之一。巴赫穆特之战是已持续一年多的俄乌战争中最血腥的一场。双方伤亡惨重，尤其是俄军。

就乌东城市巴赫穆特情况，乌克兰总统泽连斯基本周三表示，如果部队面临被包围的风险，将从这座盐矿小镇撤退。几个月来，巴赫穆特一直是俄罗斯在乌克兰巨大冬季攻势主要焦点。

英国军事情报部门周五的每日更新与通常强调乌克兰如何成功形成对比，更新中说：“俄罗斯取得了进一步进展，现在极有可能已经推进到镇中心，并占领了巴赫穆特卡河（Bakhmutka River）西岸。乌克兰通往该镇西部关键的0506号补给线可能受到严重威胁。”

“俄罗斯正规部队，可能包括空降部队，可能已经加强了该地区（攻势），而且俄罗斯在该地区再次更有效地使用大炮。”

英国军事情报部门说，俄罗斯正规军和瓦格纳兵团（Wagner Group）之间的裂痕可能在某种程度上得到了修复。瓦格纳兵团是一家私营军事承包商，在莫斯科的作战行动中发挥了很大作用，但与俄罗斯国防部存在明显分歧。

英国军事情报部门在更新中说：“在当地，瓦格纳和俄罗斯国防部的指挥官已经暂停了他们持续不断的争执，并改善了合作。”

乌克兰东部军事指挥部发言人谢尔盖‧切列瓦季（Serhiy Cherevatyi）说，虽然局势艰难，但乌克兰控制了巴赫穆特的局势。

巴赫穆特是一个区域性运输和物流中心，现在基本上成了废墟。这里将为俄罗斯起到垫脚石的作用，以方便向顿涅茨克州两个更大的城市——克拉马托尔斯克（Kramatorsk）和斯洛维扬斯克（Sloviansk）推进。

乌克兰表示正在那里坚守，以便在反攻之前拖垮俄罗斯部队。目前他们正在等待西方提供的先进武器到位，伺机进行反攻。

乌克兰军事专家弗拉迪斯拉夫‧塞列兹尼奥夫（Vladyslav Selezniov）周四告诉乌克兰NV电台说，通往西部的0506路线是运送物资和伤员的“生命之路”，如果保持畅通，乌克兰就能保住巴赫穆特西部建筑更密集的阵地。否则，他们将不得不转移到其它防御阵地。

据俄罗斯新闻社报导，乌克兰东部俄罗斯控制区的当局说，在乌克兰周四发动的两次单独炮击中，有7名平民丧生。乌克兰方面没有立即发表评论。双方都否认以平民为目标。

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