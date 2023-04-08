分析：俄罗斯冬季攻势收获惨淡

乌克兰战争，俄罗斯

法新社报道援引军事分析指，曾被基辅担心的俄罗斯冬季攻势浪费了大量的资源，却收获惨淡，正如自战争开始以来俄军屡遭的挫败一样，攻势结果令莫斯科失望，被迫要应对长期战争。

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报道指，冬季以来，两军阵线从黑海沿岸远至乌克兰东北部，俄军军力被这一战斗规模分散，导致难以取得任何大的突破。几个月来双方激战的巴赫穆特成为消耗战的典型，俄乌双方都确信正在削弱地方，拒绝后撤，美国哈德逊研究所周三说："巴赫穆特已被严重损毁，双方的损失都在增加“。俄罗斯雇佣军瓦格纳4月初时声称已攻占该市市政厅，但其老板普里戈津（Evguéni Prigojine ）在访问一个墓地时承认，该地战斗 "仍在继续"。

哈德逊研究所说，"即使巴赫穆特沦陷"，俄军也不会达到 "控制顿涅茨克地区”，而这是莫斯科的主要领土目标之一。

法国国际关系研究所（IFRI）学者Léo Péria-Peigné表示，俄军3月份只征服了70平方公里，收获惨淡。他向法新社说，"俄军缺乏训练有素的人员"，还有 "火炮弹药供应问题。双方力量正越来越接近平衡。“

美国军事分析家迈克尔-科夫曼（Michael Kofman）认为，"俄罗斯的攻势和预期的一样糟糕“。"现在要看俄军弹药耗尽的程度及何时被迫要实施弹药配给”。他在推特上说，俄军总指挥格拉西莫夫正在 "用不合时宜和无效的攻势耗尽军队"，而这可能让俄军更 "易受到攻击"。

一年多来的乌俄战争是消耗战，尽管没有可靠数据支持，双方都认为对方损失更大。战略研究基金会（FRS）一份分析报告指，俄罗斯的损失可能 "远超过可以恢复的部队或库存总数的一半"。科夫曼认为，如果说双方都在努力巩固其军事进展，而"俄军可能会有资源和人力进行顽强防御"，用 "雷区和战壕 "来对抗乌克兰的反攻。

乌克兰前国防部长安德烈-扎戈罗德尼乌克（Andreï Zagorodniouk）表示，普京的计划因此是长期的，应该 "进行一场资源的战争"，他同时承认乌克兰经济 "没有恢复"。

而俄罗斯独立军事分析家亚历山大-赫拉姆奇欣（Alexander Khramchikhin）则批评莫斯科在面对基辅远超预期抵抗之后的选择，他说，“军事问题不能解释政治目标中的错误“。同时俄罗斯内部面临舆论压力，卡内基研究所的塔蒂亚娜-斯坦诺瓦亚(Tatiana Stanovaya)表示，可以感受到在技术官员、军官及与政府关系密切的商界人士、甚至是 "极端爱国者 "中私底下的"愤怒和绝望"。 她说："俄罗斯精英们一致认为，既然普京发动了战争，他就必须赢得战争，"但鉴于前线的状况，"没有人知道他将如何能确保胜利。

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