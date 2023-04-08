第二批美国国安机密文件现身社交媒体网站

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U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin attend a virtual meeting of Ukraine Defense Contact Group, at the Pentagon in Washington, U.S. March 15, 2023.
U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin attend a virtual meeting of Ukraine Defense Contact Group, at the Pentagon in Washington, U.S. March 15, 2023. REUTERS - POOL
作者： 法广
3 分钟

又一批事关美国国家安全的机密文件现身社交媒体网站，内容涉及乌克兰、中东和中国。而之前刚刚报道：与乌克兰战争有关的美国和北约秘密计划文件被披露在社媒上。此事令美国国防部震惊，也让措手不及的拜登政府深陷困境。

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美国之音转引纽约时报7日的报道说，第二批机密文件是星期五在推特等社媒平台上发现的，美国司法部表示该部也对此泄密事件开始调查，并与美国国防部保持联系，但是不愿作进一步的评论。分析人士表示，第二批遭泄露的机密文件大约有100多份；美国官员则表示，文件的内容以及文件本身的敏感性可能会造成极大的伤害。

更令人意外的是，第二批泄露的文件内容远远超出被视为高度机密的乌克兰战争计划。审阅过社媒网站上泄露的机密文件的安全分析人员表示，越来越多的文件包括一些与中国、印太军力部署、中东和恐怖主义等敏感吹风会相关的幻灯片。

纽约时报引述前五角大楼高级官员米克·马尔罗伊（Mick Mulroy）的话说，“由于这些都是文件的照片，泄密人似乎蓄意要伤害乌克兰、美国和北约所作的努力，”他认为：机密文件的泄露显示出现了“重大的安全漏洞”，并且有可能破坏乌克兰的军事计划。另一位高级情报官员认为，这次泄露“是五眼联盟的一场噩梦”。美国、英国、澳大利亚新西兰和加拿大间进行范围广泛的情报共享。

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