第二批美国国安机密文件现身社交媒体网站

又一批事关美国国家安全的机密文件现身社交媒体网站，内容涉及乌克兰、中东和中国。而之前刚刚报道：与乌克兰战争有关的美国和北约秘密计划文件被披露在社媒上。此事令美国国防部震惊，也让措手不及的拜登政府深陷困境。

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美国之音转引纽约时报7日的报道说，第二批机密文件是星期五在推特等社媒平台上发现的，美国司法部表示该部也对此泄密事件开始调查，并与美国国防部保持联系，但是不愿作进一步的评论。分析人士表示，第二批遭泄露的机密文件大约有100多份；美国官员则表示，文件的内容以及文件本身的敏感性可能会造成极大的伤害。

更令人意外的是，第二批泄露的文件内容远远超出被视为高度机密的乌克兰战争计划。审阅过社媒网站上泄露的机密文件的安全分析人员表示，越来越多的文件包括一些与中国、印太军力部署、中东和恐怖主义等敏感吹风会相关的幻灯片。

纽约时报引述前五角大楼高级官员米克·马尔罗伊（Mick Mulroy）的话说，“由于这些都是文件的照片，泄密人似乎蓄意要伤害乌克兰、美国和北约所作的努力，”他认为：机密文件的泄露显示出现了“重大的安全漏洞”，并且有可能破坏乌克兰的军事计划。另一位高级情报官员认为，这次泄露“是五眼联盟的一场噩梦”。美国、英国、澳大利亚新西兰和加拿大间进行范围广泛的情报共享。

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