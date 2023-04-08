【视频】马克龙结束访华，学者评论认为访问“成败参半”

法国，中国，马克龙

法国总统马克龙周五结束为期三天的中国之行，乌克兰战争被视为他此次访问的主要议题。法国电视France24的报道指，尽管外界在访问前已对此不抱高预期，在他结束访问后，有关乌克兰议题未取得任何实际进展。法国战略研究基金会研究员、巴黎政治学院教师邦达兹在受访时表示，此次访问旨在向北京传递信息，特别是劝阻其不要向俄提供武器，同时展示欧盟团结，就此他认为访问的结果”成败参半“。

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马克龙此次访问中国三天，其中与习近平进行了长时间的对话。在4月7日双方发表的共同声明中，两位领导人承诺 "支持恢复乌克兰和平的所有努力"，但声明没有提到俄罗斯，也没有谴责其对乌克兰的军事干预。

战略研究基金会(FRS)研究员、巴黎政治学院(Sciences Po)教师邦达兹(Antoine Bondaz)评价此次法国总统对中国的国事访问是 "好坏参半"，表示对发表这一内容的共同声明 "并不感到惊讶"。

邦达兹在对Franec24的采访中说，他认为此次与习近平沟通作用有限，中国只是重复了自己的立场，没有提出丝毫会改变其路线。即使是习近平在马克龙访问期间曾说他准备给泽连斯基打电话，这也并不是什么新消息，因此，从这个角度来看，访问没有任何新进展。而他认为这很正常。因为习近平不久前还访问了莫斯科，并不打算这么快就改变其外交主张。

邦达兹也指出，访问的目的不是要知道中国将说些什么，而是要传递信息，特别是有必要劝阻北京不要向俄罗斯提供武器，同时展示欧盟的团结。

就马克龙此行是否成功传达了这些信息？邦达兹认为并没有完全做到。他说，当巴黎说北京将与俄罗斯强权行动保持距离、因为中国尊重联合国宪章时，这个信息就被模糊了。因为事实上，习近平并不尊重联合国宪章，否则他早就普京保持距离了。邦达兹认为，需要有更直接的表述，比如应明确指出，向俄罗斯提供武器将与欧洲人的安全背道而驰，要这样具体而坚定。

关于欧盟的团结，邦达兹认为马克龙进行了尝试，他邀请冯德莱恩同去北京访问很好，至于有评论说，冯德莱恩没有受到很好地欢迎，他认为这是预料之中的事，认为这是北京通过区别对待马克龙和冯德莱恩来试图分裂欧洲，而这是我们无法控制的。另一方面，欧洲应做好沟通，马克龙演讲中强调了欧洲的团结，他可以做得更多。比如他本可以支持冯德莱恩在欧中关系中所提地 "降风险 "的立场，这不是要与北京 "脱钩"，而是要通过谨慎对待其风险和欧盟对中国的依赖来平衡这种关系。今天的法中之间有太多的不平衡。而马克龙在其演讲中没有提到这些。

邦达兹表示，这并不意味着马克龙的此次访问是失败的，他认为应该是好坏参半。访问有一些非常好结果，比如在中山大学的演讲，马克龙对知识和研究自由的颂扬。显然这个演讲在中国几乎不会有任何影响，但就形象而言它是积极的，因为这是一个必须向中国青年传递的信息，就像要传递开放的信息一样。

邦达兹也谈到其他的瑕疵，尤其在沟通方面，比如马克龙周四演讲的长度是习近平演讲的两倍。可能引发中方不快，至于法国其他伙伴国家如何看此次马克龙访华？他表示这有待观察，但同时认为，与马克龙此前访问非洲说教式的解释为什么应该制裁俄罗斯相比，此次面对习近平时表现出的克制就有“双标”之嫌，而这中做法可能会导致问题。

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khu vườn dinh thự của tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 07/04/2023. AP - Jacques Witt

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