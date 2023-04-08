法国，中国，马克龙

【视频】马克龙结束访华，学者评论认为访问“成败参半”

发表时间：

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khu vườn dinh thự của tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 07/04/2023.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khu vườn dinh thự của tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 07/04/2023. AP - Jacques Witt
作者： 林兰
8 分钟

法国总统马克龙周五结束为期三天的中国之行，乌克兰战争被视为他此次访问的主要议题。法国电视France24的报道指，尽管外界在访问前已对此不抱高预期，在他结束访问后，有关乌克兰议题未取得任何实际进展。法国战略研究基金会研究员、巴黎政治学院教师邦达兹在受访时表示，此次访问旨在向北京传递信息，特别是劝阻其不要向俄提供武器，同时展示欧盟团结，就此他认为访问的结果”成败参半“。

广告

马克龙此次访问中国三天，其中与习近平进行了长时间的对话。在4月7日双方发表的共同声明中，两位领导人承诺 "支持恢复乌克兰和平的所有努力"，但声明没有提到俄罗斯，也没有谴责其对乌克兰的军事干预。

战略研究基金会(FRS)研究员、巴黎政治学院(Sciences Po)教师邦达兹(Antoine Bondaz)评价此次法国总统对中国的国事访问是 "好坏参半"，表示对发表这一内容的共同声明 "并不感到惊讶"。

邦达兹在对Franec24的采访中说，他认为此次与习近平沟通作用有限，中国只是重复了自己的立场，没有提出丝毫会改变其路线。即使是习近平在马克龙访问期间曾说他准备给泽连斯基打电话，这也并不是什么新消息，因此，从这个角度来看，访问没有任何新进展。而他认为这很正常。因为习近平不久前还访问了莫斯科，并不打算这么快就改变其外交主张。

邦达兹也指出，访问的目的不是要知道中国将说些什么，而是要传递信息，特别是有必要劝阻北京不要向俄罗斯提供武器，同时展示欧盟的团结。

就马克龙此行是否成功传达了这些信息？邦达兹认为并没有完全做到。他说，当巴黎说北京将与俄罗斯强权行动保持距离、因为中国尊重联合国宪章时，这个信息就被模糊了。因为事实上，习近平并不尊重联合国宪章，否则他早就普京保持距离了。邦达兹认为，需要有更直接的表述，比如应明确指出，向俄罗斯提供武器将与欧洲人的安全背道而驰，要这样具体而坚定。

关于欧盟的团结，邦达兹认为马克龙进行了尝试，他邀请冯德莱恩同去北京访问很好，至于有评论说，冯德莱恩没有受到很好地欢迎，他认为这是预料之中的事，认为这是北京通过区别对待马克龙和冯德莱恩来试图分裂欧洲，而这是我们无法控制的。另一方面，欧洲应做好沟通，马克龙演讲中强调了欧洲的团结，他可以做得更多。比如他本可以支持冯德莱恩在欧中关系中所提地 "降风险 "的立场，这不是要与北京 "脱钩"，而是要通过谨慎对待其风险和欧盟对中国的依赖来平衡这种关系。今天的法中之间有太多的不平衡。而马克龙在其演讲中没有提到这些。

邦达兹表示，这并不意味着马克龙的此次访问是失败的，他认为应该是好坏参半。访问有一些非常好结果，比如在中山大学的演讲，马克龙对知识和研究自由的颂扬。显然这个演讲在中国几乎不会有任何影响，但就形象而言它是积极的，因为这是一个必须向中国青年传递的信息，就像要传递开放的信息一样。

邦达兹也谈到其他的瑕疵，尤其在沟通方面，比如马克龙周四演讲的长度是习近平演讲的两倍。可能引发中方不快，至于法国其他伙伴国家如何看此次马克龙访华？他表示这有待观察，但同时认为，与马克龙此前访问非洲说教式的解释为什么应该制裁俄罗斯相比，此次面对习近平时表现出的克制就有“双标”之嫌，而这中做法可能会导致问题。
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khu vườn dinh thự của tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 07/04/2023.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khu vườn dinh thự của tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 07/04/2023. AP - Jacques Witt

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

继续阅读相同主题内容: