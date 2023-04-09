外泄文件揭示韩国高层内部讨论内容 韩总统室：将同美国就监听报道进行必要沟通

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4月9日，韩国总统办公室就美国情报机构对援乌问题等监听韩国政府的外媒报道表示，将同美方进行必要的沟通。《纽约时报》报导称，疑似被泄露的文件包含了韩国政府高层官员之间关于美国向韩方施压，以帮助向乌克兰供应军事援助的内部讨论细节，以及首尔的政策讨论。

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据《纽约时报》，近日一批在社交媒体上流传的疑似五角大楼机密文件使外界对乌克兰战争的状况有了新的了解，显示出美国对俄罗斯军事和情报部门的渗透有多深，并揭示出华盛顿一直在对其一些最亲密的盟友以及敌手进行监视。情报报告显示，美国似乎正在监视乌克兰的军事和政治领导人，以及其他重要的美国盟友，包括以色列和韩国。

泄露的文件已经使华盛顿与盟国的关系复杂化，使人们对美国保守秘密的能力产生怀疑。一位美国政府高级官员称，这次泄密是“一次大规模的情报泄露”。官员们说，美国联邦调查局于周五开始进行调查，并将试图迅速采取行动，追踪泄密源。乌克兰政府已经发表声明，仅表示正在“讨论防止乌克兰军方计划相关信息外泄的措施”。此前，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）坚称泄露事件是俄罗斯方面散播的虚假信息，目的是抹黑乌方发起的反攻。

《纽约时报》报导指，去年年底，当有报道称韩国同意出售炮弹以帮助美国补充因援助乌克兰而减少的炮弹库存时，韩方坚持其“最终用户”应该是美国军方。但在内部，韩国总统尹锡悦的高级幕僚们担心他们的美国盟友会把这些炮弹转交给乌克兰。根据通过社交媒体泄露的一批五角大楼机密文件，时任韩国国家安保室外交秘书官李文熙告诉他的上司、韩国国家安保室室长金圣翰，政府“陷入了担忧，如果韩国满足美国的弹药要求，美国将不会成为最终用户。”

报导称，这份秘密报告以信号情报为基础，这意味着美国一直在对其在亚洲的一个主要盟友——韩国进行监视。李文熙在上月被撤换，金圣翰同月底宣布辞职。人们无法联系到这两个人进行评论。

韩国总统室相关人士周日在记者会上告诉媒体称，韩方将就美国情报机构对援乌问题等监听韩国政府的外媒报道，同美方进行必要的沟通。据韩联社报导，该人士称，将参照先例和其他国家的情况来探讨对策。他指出，过去也曾多次发生类似的情况，但未达到根本上动摇韩美关系的程度，韩美同盟坚固。就监听内容中包括韩国政府向乌克兰间接提供武器援助的报道，该相关人士重申韩国政府不向乌克兰提供武器援助的立场保持不变。

《纽约时报》指出，尽管美国官员已经证实，这批被泄露的文件似乎是五角大楼联合参谋部编制的正当情报和行动简报，但至少有一份文件在某些时候被修改过。而且，这些文件表面上的真实性并不表明其准确性。与韩国有关的文件显示，这一重要的美国盟友在华盛顿向首尔施加压力以帮助向乌克兰提供弹药和其不向交战国提供致命性武器的官方政策之间纠结。首尔方面担心拜登会直接打电话给尹锡悦催促这件事。

该文件说：“李文熙强调，韩国不准备在没有明确立场的情况下进行国家元首之间的通话，并补充说，韩国不能违反其禁止提供致命性援助的政策，因此正式改变政策将是唯一的选择”。李文熙称，尹锡悦总统的国防秘书官林基勋（Im Ki-hun、音译）已承诺“在3月2日之前确定最终立场”。

报导指，但二人的上司金圣翰担心，如果在宣布尹锡悦计划于4月底赴美进行国事访问的同时宣布韩国改变对乌克兰提供致命性援助的立场，“公众会认为这两者是作为交易完成的”。尹锡悦对美国的国事访问将于4月26日展开，于3月7日宣布。相反，根据该文件，现已辞职的金圣翰“建议有可能”向波兰出售33万枚155毫米口径炮弹，因为“将弹药迅速送到乌克兰是美国的最终目标”。

李文熙同意，波兰或会同意被称为最终用户，并将弹药送往乌克兰，但韩国需要“核实波兰会怎么做”。目前还不清楚他的确切意思，因为韩国的出口管制规则规定，韩国出售给外国的武器或武器部件未经首尔批准不得转售或转让给第三国。相关韩国政府高级官员周日拒绝透露他所谓的尹锡悦政府“内部讨论”的细节。但该官员补充说，“什么都没有敲定”，韩国政府对乌克兰的政策仍然“没有改变”。韩国一直在向乌克兰提供人道主义援助，但坚持该国不会直接提供任何致命性武器。

韩国智库首尔峨山政策研究院分析师梁旭（Yang Uk、音译）向《纽约时报》表示：“韩国的立场一直是，它将与美国合作，同时不与俄罗斯发生冲突”。他补充说：“泄露的文件使韩国处于更加困难的境地。”

梁旭说，仅仅是发生间谍活动这一事实，撇开它可能发现的东西不谈，就是一个破坏性的启示。

梁旭补充说：“怀疑美国对首尔的高级国防和安全官员进行间谍活动是合理的，但在韩美峰会之前，这对一般公众来说是个坏消息。人们会问：‘我们已经做了七十年的盟友，而你们还在监视我们？’”

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