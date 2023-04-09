泽连斯基：乌克兰正守卫着寻求自由生活的现代世界

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4月9日，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在复活节之际向全体乌克兰人和全世界的基督徒发表问候，并强调乌克兰正守卫着一个寻求自由生活的现代世界。

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此前，泽连斯基在周五与乌克兰穆斯林士兵、克里米亚鞑靼人民议会领导人和穆斯林神职人员代表一起参加了穆斯林斋月期间举行的开斋晚宴。泽连斯基当晚向在场的穆斯林信徒宣布：“今天，我们为乌克兰开启了这样一个传统——开斋节——正是在官方层面。与我们的士兵一起，与我们的英雄一起，与现在的穆斯林士兵一起，与克里米亚鞑靼人民议会一起，与整个乌克兰穆斯林社区的代表一起。”

泽连斯基指出：“由此，我们表明，乌克兰重视每一个人，重视每一个社区。以尊重为基础的多样性是独立的乌克兰的特征的一部分。愿我们的品格永远得到加强，并激励人们去做善事。乌克兰感谢我国的穆斯林，感谢世界穆斯林社区的每一个人，他们和我们一样，希望得到和平和免受邪恶的保护。”

泽连斯基在活动中还提醒说，俄罗斯奴役乌克兰和文明欧洲其他国家人民的企图正是从占领乌克兰的克里米亚开始，苏联时期在半岛上对克里米亚穆斯林进行镇压。

星期日，在全世界基督徒庆祝复活节之际，泽连斯基回顾说：“两天前，我与乌克兰的穆斯林信徒一起共进开斋饭。我将很快祝贺乌克兰的犹太人逾越节结束。整整一周后，我将祝贺所有在今年4月16日庆祝（东正教）复活节的人。”

泽连斯基在其社交平台电报账号上写道：“这就是现代世界。一个寻求自由生活的世界。一个重视每个人的生命、尊重和平等的世界。今天，乌克兰守卫着这个世界。他为自己的土地而战，为自己的价值观而战。”

泽连斯基指出：“我们可能信奉不同的宗教，但我们同样相信自由。我们可能有不同的传统，但我们所有人都有一个共同点——那就是保护我们的祖国。”

泽连斯基谈到，“我们在不同的日期庆祝美好的假期，但对每个人来说都是一样的：对乌克兰和整个自由世界。”

泽连斯基表示：“这将是我们的胜利日。一个共享的（胜利日）。这是不可避免的。胜利是为了光明、善良、正义：生命的胜利。这一切都以主复活的节日为象征。复活节快乐！”

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