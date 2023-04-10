乌克兰副外长在印度邀请莫迪访问基辅

乌克兰/印度/俄罗斯

4月10日，正在印度访问的乌克兰第一副外长贾帕罗娃（Emine Dzhaparova）表示，乌方已经邀请印度总理莫迪和其他印方高级官员来访。她还提出，印度应该更多地参与解决乌克兰的战争。

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贾帕罗娃在接受当地媒体采访时表示，乌方还希望印度邀请乌克兰官员参加二十国集团（G20）活动，并加强与基辅的政治对话。印度今年担任二十国集团轮值主席国，并将于9月举办集团领导人峰会。

正在对新德里进行为期四天访问的贾帕罗娃告诉记者说：“我们认为印度应该在很大程度上参与和介入乌克兰问题。”

贾帕罗娃指出：“我们认为加强最高级别的政治对话是实现这一重大目标的第一步。我国总统正在要求与（莫迪）总理进行电话交谈。我们期待着有一天能在基辅欢迎他”。

贾帕罗娃在周一早些时候接受记者采访时说，印度应该务实地确保其资源，包括能源和国防设备，同时警告不要依赖俄罗斯。

贾帕罗娃表示：“我们只认为使所有的资源多样化是至关重要的，不仅是能源，还有军事资源”。她补充说：“当你依赖俄罗斯的时候，他们总是使用这种讹诈手段。”

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