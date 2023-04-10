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乌克兰副外长在印度邀请莫迪访问基辅

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乌克兰第一副外长贾巴罗娃会见印度外交部主管西方事务次长韦玛资料图片
乌克兰第一副外长贾巴罗娃会见印度外交部主管西方事务次长韦玛资料图片 © 网络图片
作者： 弗林
3 分钟

4月10日，正在印度访问的乌克兰第一副外长贾帕罗娃（Emine Dzhaparova）表示，乌方已经邀请印度总理莫迪和其他印方高级官员来访。她还提出，印度应该更多地参与解决乌克兰的战争。

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帕罗娃在接受当地媒体采访时表示，乌方还希望印度邀请乌克兰官员参加二十国集团（G20）活动，并加强与基辅的政治对话。印度今年担任二十国集团轮值主席国，并将于9月举办集团领导人峰会。

正在对新德里进行为期四天访问的帕罗娃告诉记者说“我们认为印度应该在很大程度上参与和介入乌克兰问题。”

帕罗娃指出：“我们认为加强最高级别的政治对话是实现这一重大目标的第一步。我国总统正在要求与（莫迪）总理进行电话交谈。我们期待着有一天能在基辅欢迎他”。

帕罗娃在周一早些时候接受记者采访时说，印度应该务实地确保其资源，包括能源和国防设备，同时警告不要依赖俄罗斯。

帕罗娃表示：“我们只认为使所有的资源多样化是至关重要的，不仅是能源，还有军事资源”。她补充说：“当你依赖俄罗斯的时候，他们总是使用这种讹诈手段。”

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