华日：拜登应致电马克龙问他是否想让特朗普再次当选

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法国总统马克龙（Emmanuel Macron）日前在结束访华回国的专机上接受采访时表示，欧洲必须减少对美国的依赖，及避免被卷入中美两国在台湾问题上可能发生的对抗。尽管马克龙的发言主要是重申长期以来其所提倡的欧洲应发展“战略自主”的主张，但他所谓诸如欧洲或将“发现我们被拖入不属于我们自己的危机”的发言，在俄罗斯入侵乌克兰造成二战以来欧洲最大规模陆地战争的背景下，还是引发了大西洋两岸政策精英和舆论的广泛讨论。

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《华尔街日报》编辑部周日发表了题为“马克龙在台湾和乌克兰问题上的失策”的回应文章。文中写道：“马克龙认为自己是21世纪的戴高乐，其中包括将欧洲与美国拉开距离。但这位法国总统在本周末与中共领导人习近平会面后，为高卢雄鸡选择了一个糟糕的时刻。”

文章提及马克龙在专机上接受“政客”新闻网（Politico）和两名法国记者采访时说：“矛盾会是，……我们开始跟随美国的政策，通过一种恐慌性的反射”。马克龙谈到：“我们欧洲人被问到的问题是……加快台湾问题的进程是否符合我们的利益？不。最糟糕的事情是认为我们欧洲人应该在这个问题上做追随者，适应美国的节奏和中国的过度反应。”

文章表示：“没有人希望在台湾问题上出现危机，更不用说加速危机的发生，但要防止危机发生，就需要有可靠的威慑力。马克龙先生似乎排除了欧洲在这方面的帮助，他对记者说：欧洲人不能解决乌克兰的危机；我们怎么能在台湾问题上可信地说：‘小心，如果你们做错事，我们会到场？’”

文章称：“如果你真的想增加紧张局势，那就是这样做的方法”。

文章指出，“如果马克龙先生想减少美国公众对对俄战争的支持，他说得再好不过了。如果没有美国的武器和情报，俄罗斯早就可以越过乌克兰，或许还会进入一个或多个北约边境国家。马克龙先生说他想让欧洲减少对美国武器和能源的依赖，这很好。但是，花钱并改变政策来做到这一点如何？”

文章称：“马克龙先生希望美国在俄罗斯的侵略面前向欧洲伸出援手，但看来对中国在太平洋地区的侵略采取了中立的誓言。非常感谢，伙计。他的无益评论将破坏美国和日本在西太平洋对中国的威慑力，同时鼓励那些想减少美国在欧洲的承诺以更好地抵制中国的美国政客。”

《华尔街日报》最后建议道，“如果拜登总统醒着，他应该给马克龙先生打电话，问他是否在试图让特朗普再次当选。”

正如法国自二战后戴高乐时代起强调“战略自主”，美国自18世纪末建国以来便有“孤立主义”。1796年9月，美国首任总统华盛顿在向他的内阁发表告别演说时就曾特意叮嘱：“欧洲有一套基本利益，这些利益对于我们毫无或极少关系。欧洲经常发生争执，其原因基本上与我们毫不相干。因此，如果我们卷进欧洲事务，与他们的政治兴衰人为地联系在一起，或与他们友好而结成同盟，或与他们敌对而发生冲突，都是不明智的。”

华盛顿说：“我国独处一方，远离它国，这种地理位置允许并促使我们奉行一条不同的路线。……我们为什么要摒弃这种特殊环境带来的优越条件呢? 我们为什么要放弃自己的立场而站到外国的立场上去呢? 为什么要把我们的命运同欧洲任何一部分的命运交织在一起，致使我们的和平与繁荣陷入欧洲的野心、竞争、利益关系、古怪念头，或反覆无常的罗网之中呢?”

时过境迁，作为2024年美国大选共和党籍参选人特朗普近来多次公开宣称，如果他再次当选总统，将于获胜当晚致电俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基，“我们会在24小时内达成协议”，解决乌克兰冲突，“不会让第三次世界大战发生”。此外，针对马克龙的发言，美国共和党籍参议员鲁比奥（Marco Rubio）周日发表了一段逾2分钟的视频作为回应，敦促欧洲国家“迅速”澄清马克龙是否代表欧洲或法国单独发言。

鲁比奥称：“我们需要问欧洲，他（马克龙）是否为他们说话，因为我们现在在乌克兰的参与程度相当高，我们在欧洲的战争中花费了大量的纳税人的钱，我支持这一点，因为我认为这符合美国的国家利益，作为盟友应为其他盟友应该做的。”

鲁比奥称：“如果我们的盟友的立场是，事实上，马克龙代表整个欧洲发言，他们现在的立场是他们不会在美国和中国之间就台湾问题选边站，也许我们也不应该选边站。也许我们基本上应该说，我们将专注于台湾和中国构成的威胁，而你们则去处理乌克兰。”

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