拜登访英出席北爱和平协议签署25周年庆祝活动

北爱，英国，美国

爱尔兰小镇Ballin的欢迎气氛，这里是拜登一些祖先的家乡 2023年4月4日

周一（4月10日）是结束北爱尔兰30年冲突的“耶稣受难日协议”签署25周年，美国总统拜登将赴北爱出席庆祝仪式，并将与英国首相苏纳克会面。

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1998年4月10日，即基督受难日，支持爱尔兰统一的共和党人和要求留在英国的联盟党人在美国斡旋下，与英国、爱尔兰签署该和平协议，结束了北爱30年的暴力冲突，共3500人在冲突中死亡。

许多政治人物预计将出席本周的一系列庆祝活动，包括周二即将抵达贝尔法斯特的美国总统拜登，他本人有爱尔兰血统，英国首相苏纳克届时将前往机场迎接拜登。

苏纳克在一份声明中说，"今天我们纪念北爱人民历史上新篇章的开始"，他说，周年纪念日是一个 "缅怀那些做出艰难决定、妥协和显示领导力的人 "的机会。

和平协议规定所有准军事组织完全解除武装，并建立团结各社区的地方共同机构，但由于英国脱欧和联盟主义者对爱尔兰统一的担心，这一地方机构已经瘫痪了一年多。报道指，北爱政治的不确定性正在加剧，和平面临比1998年以来更脆弱的状况。

自英国脱欧后，作为“脱欧”协议一部分的《北爱尔兰议定书》遭“留英”派民主统一党强烈抵制，认为在北爱与英国其他地区之间设关卡的做法制造分隔。民主统一党去年拒绝与当选北爱地区地方议会第一大党的“脱英”派新芬党联合执政，加剧地区政治不稳定。

今年2月北爱发生一起由一个持不同政见的共和派团体成员声称的谋杀警察未遂事件，提高了当地恐怖威胁等级。为保障拜登访问北爱期间的安保，英国将从其他地区向该地曾派300多名警援。

苏纳克说，“正如我们将在拜登总统本周访问时将看到的那样，受难日协议继续得到我们最亲密盟友的大量国际支持"。苏纳克周三他将支持在贝尔法斯特女王大学的一场盛大晚宴，美国前国务卿希拉里 克林顿也将出席为期三天的活动，希拉里的丈夫比尔-克林顿在担任美国总统时曾为斡旋北爱和平协议中发挥了关键作用。

白宫表示，拜登希望利用此次访问 "纪念自协议签署以来取得的巨大进展"，并强调 "美国对具有巨大经济潜力北爱的支持承诺"。

据报拜登此行还将在4月12日至14日访问爱尔兰，并前往都柏林、劳斯郡（Louth）和梅奥郡（Mayo）。

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