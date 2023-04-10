日中海洋事务高级别磋商：日本对中俄军事合作表示严重关切

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4月10日，日中两国政府在东京举行“海洋事务高级别磋商”，有关部门司局级官员等代表就东海等海洋相关问题展开探讨。会上，日方对中国在日本周边包括中俄联合行动在内的军事活动趋于频繁表达严重关切。

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据共同社报导，由于受新冠疫情影响，近几年的日中海洋事务高级别磋商均已在线方式举行，这是2019年5月后时隔约4年以线下方式实施。考虑到中国大陆作为对台湾总统蔡英文访美等的回击而在台湾周边实施军演，日方重申了台湾海峡和平稳定的重要性。

日本外务省的新闻稿称：“基于日方立场，日方强烈敦促中国海警舰艇立即停止侵入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海。还对包括尖阁诸岛在内的东海和南海局势表示严重关切，并重申了台湾海峡和平与稳定的重要性。此外，我们对中国在日本周边海域加强军事活动表示严重关切，包括去年8月向日本附近海域发射弹道导弹，包括日本专属经济区（EEZ），以及与俄罗斯的合作。”

报导称，双方在会上确认将为3月底设置完成的日中防务部门干部间的直通热线早日启用推进协调工作，并就包括高级别交流在内的防务部门之间加强沟通达成一致。关于东京电力公司福岛第一核电站处理水排放入海计划，日方以中国持续对外发布未基于科学依据的信息为由提出强烈抗议。

报导称，日方对中国在东海日中中间线的中方一侧海域设置开采气田的设施表达了严重关切。双方确认就2008年达成共识的气田共同开发继续沟通。日方还要求中方对中国渔船在日本海优质渔场“大和堆”附近违法作业采取措施。

据悉，出席磋商的日方人员有担任团长的日本外务省亚洲大洋洲局长船越健裕，以及防卫省和海上保安厅负责人。中方出席者有中国外交部边界与海洋事务司司长洪亮，以及国防部和海警局等人员。双方去年11月举行了在线磋商。

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