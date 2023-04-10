莫斯科表示支持解放军围台军演

中国/台湾/军事演习

克里姆林宫于4月10日星期一表示支持中国在台湾附近进行的军事演习。莫斯科认为，北京是美国“挑衅”的受害者。

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俄罗斯总统府克里姆林宫的发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskov）4月10日星期一告诉媒体说：“对（美国的）挑衅行为，中国拥有做出反应的主权权利，包括进行演习。”

由中国解放军东部战区组织的历时三天的环台湾岛军事演习，4月10日在对台湾实施多方位封控和模拟打击后落下帷幕。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫星期一在与记者举行的一次电话会议中表示，人人都应该尊重中国，因为中国的行动符合国际法。

佩斯科夫还说，“在一段很短的时间里，你我都看到一再对中华人民共和国的挑衅行动”。他还表示，“当然中国拥有对这些挑衅行动行使主权的权利，包括严格根据国际法举行军事演习”。

中国军方则声称，旨在包围台湾岛三天的军事演习已经“成功完成”。中国军方在网络上发布的消息称，4月8日至10日，中国军队“圆满完成了”围绕台湾岛的“联合利剑”演习的“各项任务”。

根据路透社的报道，佩斯科夫还谈及法国总统马克龙上星期对中国的国事访问，强调法国不合适出面对乌克兰战争作调解，因为巴黎“已经间接和直接站在乌克兰一方介入了这场冲突。”

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