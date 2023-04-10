韩国外长：将与日本等国合作助力七国集团峰会成功举办

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韩国外交部长朴振4月10日表示，韩方将与包括日本在内的七国集团（G7）成员国保持密切合作，争取下月的七国集团广岛峰会取得圆满成功。

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据韩联社报导，朴振周一邀请七国集团成员国驻韩大使在首尔外交部大楼共进晚餐。他在晚宴上向各国大使表示：“考虑到七国集团所表现出的领导力及其对解决全球问题的贡献，我很高兴韩国加入了这些努力。”

朴振说：“今天，世界正面临多重挑战的危机，地缘政治竞争的加剧使得建立现代新挑战所需的合作变得更加困难”。他指出，在此情况下，尹锡悦政府正努力实现“全球枢纽国家”这一外交愿景，并面向未来迈出了一步。他还将改善韩日关系作为面向未来措施的代表性例子。

朴振表示：“在面向未来的伙伴关系的历史篇章中，我们欢迎日本邀请韩国参加下个月在广岛举行的七国集团峰会。” 他强调，韩国政府去年12月发布的韩版印太战略表明了通过伙伴关系实现印太地区自由、和平、繁荣的意志，韩方将与七国集团成员国紧密合作，争取落实韩版印太愿景。

美国、日本、英国、法国、德国、意大利和加拿大驻韩大使出席了晚宴。日本是今年七国集团的轮值主席国，岸田文雄首相上月邀请韩方出席将于5月在广岛举行的七国集团峰会。

除韩国外，东京方面还邀请了巴西、澳大利亚、越南、印尼等国领导人出席七国集团广岛峰会扩大会议。

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