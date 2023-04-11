国际货币基金组织: 主要经济体之间的地缘政治紧张局势加剧了人们对全球经济和金融割裂的担忧

通货膨胀

欧洲 – 根据国际货币基金组织的预测，全球经济增长放缓，欧元区的经济增长特别低迷， 从2022年的3.5%下降到2023年的0.8%。未来的经济形势越来越不确定。

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英国和德国是两个经济出现负增长的国家。2023年，英国的国内生产毛值出现了-0.3% 的数据，德国的国内生产毛值出现了-0.1% 的数据，连处在国际制裁下的俄罗斯在2023年都还保持了0.7% 的数据增长。

国际货币基金组织最关心的还是通货膨胀。虽然大幅度提高了利率，可是通货膨胀的降幅比预测的要慢。2023年，全球通货膨胀的幅度应该保持在7%， 要比2022年的8.4%低一些，但还是比2021年的通胀率好了两倍，比受通货膨胀影响的国家制定的通胀目标高出很多。

国际货币基金组织表示，世界主要经济体之间日益升温的地缘政治紧张局势加剧了人们对全球经济和金融割裂的担忧，这可能会对全球金融稳定产生重要的影响。地缘政治紧张引发的割裂可能会影响资本的跨境配置、国际支付系统和资产价格。这可能会带来宏观金融稳定风险，因为银行的融资成本会增加，盈利能力将下降，且其向私人部门提供的信贷将减少。进一步的金融割裂还可能限制跨国分散风险，从而加剧资本流动和宏观金融波动。

国际货币基金组织认为，政策制定者需要意识到与地缘政治紧张加剧相关的潜在金融稳定风险，并评估和定量分析地缘政治冲击对金融机构的传导作用。金融机构可能需要拥有充足的资本和流动性缓冲，以应对不断上升的地缘政治风险。全球金融安全网还需要依靠各国持有的充足国际储备、中央银行的流动性互换安排以及国际金融机构的预防性信贷额度来获得。

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