波兰总理赴美访问前强调：与美国的联盟是我们安全的绝对基础

波兰/美国/欧洲

4月11日，波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）在赴美国访问前向媒体表示，他此行旨在加强两国在经济和国防等领域的合作。莫拉维茨基说：“我飞往美国是为了加强与我们最强大的盟友的联盟，与一个保证欧洲安全的国家，特别是保证欧洲我们这一部分安全的国家。”

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据美联社报导，莫拉维茨基将于周二在白宫与美国副总统哈里斯（Kamala Harris）会面，会谈内容包括对乌克兰的进一步支持。他还计划在为期三天的访问中与美国防务公司的代表进行会谈。在俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰后，美国增加了在波兰的军事存在，该国是北约东翼国家，与乌克兰和俄罗斯的飞地加里宁格勒接壤。

波兰在支持乌克兰的方面发挥了重要作用，无论是安全援助还是人道主义支持。华沙也一直在订购战斗机、坦克和其他现代军事装备，主要来自美国和韩国的制造商，以增强本国国防力量，并替换一些援助乌克兰的冷战时期的旧装备。

随着欧洲寻求能源独立，波兰也在计划建设核电站，并选择了美国政府和西屋电气公司作为其第一个核电站的合作伙伴，该核电站将于2033年启用。在周二早些时候离开华沙之前，莫拉维茨基在机场停机坪前告诉记者说，波美两国关系“已经很久没有这么好了，也许从来没有这么强”。

莫拉维茨基表示，他与美国国防工业的会谈还将包括为目前和计划中的数十亿美元的采购提供资金。波兰正在购买美制的F-35战斗机、艾布拉姆斯主战坦克、海马斯多管火箭炮系统和爱国者导弹发射装置。

莫拉维茨基对华盛顿的访问是自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，美国总统拜登（Joe Biden）两次访问波兰之后进行的。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周也对华沙进行了正式访问。

出访前，莫拉维茨基告诉记者说：“与美国的联盟是我们安全的绝对基础，它基于两大支柱：经济合作和国防领域。”

莫拉维茨基补充说，“一些西方领导人梦想与所有人合作，与俄罗斯和远东的一些大国合作”。他没有点名这些领导人。然而，这些评论是在法国总统马克龙（Emmanuel Macron）访华后就台湾问题的采访引发跨大西洋争议后发表的。

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