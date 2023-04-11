美外泄机密文件：埃及总统下令秘密向俄罗斯提供4万枚火箭弹

埃及/俄罗斯/乌克兰

美国国防部“泄密门”持续发酵。《华盛顿邮报》10日引述一份被泄露的美国情报文件披露，埃及总统塞西（Abdel Fatah El-Sisi）最近命令部下生产多达4万枚火箭弹秘密运往俄罗斯，并要求对此保密，“以避免与西方产生问题”。埃及是美国在中东地区最亲密的盟友之一，也是获得美国援助的主要受援国。

广告 继续浏览后续

一份日期为2月17日的绝密文件的部分内容总结了据称是塞西和埃及高级军事官员之间的对话，还提到了向俄罗斯提供炮弹和火药的计划。在该文件中，塞西指示埃及官员们对火箭弹的生产和运输保密，“以避免与西方国家发生问题”。

《华盛顿邮报》从2月和3月在深受游戏玩家欢迎的聊天软件Discord上发布的机密文件图片库中获得了这份文件。这份文件以前没有被报道过。该文件的披露正值俄罗斯与乌克兰的战争，双方都在寻求枯竭的武器库的补给。

在回答有关该文件及其所描述对话的真实性的问题时，埃及外交部发言人艾哈迈德·阿布·扎伊德（Ahmed Abu Zeid）表示：“埃及的立场从一开始就是基于不参与这场危机，并承诺与冲突双方保持同等距离，同时申明埃及支持《联合国宪章》和联合国大会决议中的国际法” 。扎伊德称，“我们继续敦促双方停止敌对行动，通过谈判达成政治解决方案。”

一位要求匿名的美国政府官员说：“我们不知道该计划的任何执行情况”，指的是文件中提到的埃及向俄罗斯提供火箭弹的出口倡议。“我们没有看到这种情况发生，”这位官员补充说。美国国防部副新闻发言人塞布丽娜·辛格（Sabrina Singh）表示，司法部已经对机密文件的泄漏展开调查。

报导提及，为俄罗斯入侵乌克兰的战争提供武器，对埃及来说是一个潜在的爆炸性赌博，尽管开罗与莫斯科的关系不断加深，但埃及仍然深深地投入到与美国的伙伴关系中，几十年来，美国每年向该国提供超过10亿美元的安全援助。这一被泄露的情报文件没有明确说明俄罗斯为什么对获得火箭弹感兴趣，但俄军在战争中一直在消耗大量的弹药，美国政府声称，朝鲜正在秘密向俄罗斯提供炮弹，中国也在考虑这样做。

埃及和中东地区的其他美国伙伴试图在西方国家与俄罗斯在乌克兰问题上的对峙中置身事外，以寻求对美国在该地区作用下降的潜在对冲，以及确保其经济和军事安全的新手段。俄罗斯对乌克兰的入侵提高了全球商品价格，并给埃及带来严重压力，埃及是世界上最大的小麦进口国，近年来80%以上的小麦来自俄罗斯和乌克兰。

美国国会民主党籍参议员墨菲（Chris Murphy）表示：“埃及是我们在中东历史最悠久的盟友之一，如果塞西为俄罗斯秘密建造可能用于乌克兰的火箭弹是真的，我们需要对我们的关系状况进行严肃的清算。”

报导提及，该情报文件描述塞西于2月1日发布指示，对火箭弹的供应进行保密，以“避免与‘西方’发生问题”，并告诉一位仅被称为萨拉赫·丁（Salah al-Din）的人，应该告诉工厂工人这些火箭弹是用于埃及军队的。萨拉赫·丁可能是穆罕默德·萨拉赫·丁（Mohamed Salah al-Din），埃及负责军事生产的国务部长。该文件指出，提供给俄罗斯的弹药将来自第18工厂，这是一个有几十年历史的化学制造厂的名字。

该文件援引萨拉赫·丁的话说，他将“命令他的人在必要时轮班工作，因为这是埃及为报答俄罗斯早些时候未指明的帮助所能做的最起码的事情”。该文件没有明确说明早些时候来自俄罗斯的帮助是什么。泄露的文件引用萨拉赫·丁的话说，俄罗斯人向其表示，他们愿意“购买任何东西”。莫斯科和开罗最近签署了几项重要交易，包括今年俄罗斯在埃及建造一个大型铁路车间的协议。俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）也于去年开始建造埃及的第一个核电站。

报导提及，也许最重要的是，在乌克兰战争中断了对乌克兰小麦的供应后，开罗开始严重依赖对俄罗斯粮食的购买。这一安排帮助埃及避免了可能引发社会动荡的小麦短缺，因为在这个普遍贫穷的国家，几乎每餐都有面包。埃及渴望避免在国内发生起义，该国严重的经济危机，包括货币贬值、高通货膨胀和飞涨的食品价格——部分由乌克兰战争助长，正在激起百姓的不满情绪。

文件中援引塞西的话说，他正在考虑向中国出售“普通的东西”，以便为“更多的猎鹰-45型（Sakr-45）生产”腾出空间，这里指的是埃及制造的一种122毫米火箭弹。该文件没有明确说明将为俄罗斯生产的火箭弹是猎鹰-45型，但这种火箭将与俄罗斯的“冰雹”火箭炮（Grad）兼容。向俄罗斯政府提供武器也可能引发美欧等国对埃及的制裁。

在塞西的统治下，埃及军方拥有的公司得到了蓬勃发展。近年来，他监督了几家新的军事工厂的开业，包括2020年的一家名为300工厂的工厂，该工厂生产轻武器、弹药和导弹。同年，埃及提出了一项扩大此类物资生产的计划，包括生产更多的弹药和不同种类武器的零部件。

虽然该文件没有说明美国政府是如何收集到埃及审议的细节的，但最近泄露的文件中的一些信息似乎来自于信号情报，这是指通信截获等技术手段。美国政府长期以来拥有庞大的窃听能力和截获外国领导人通信的历史。

2月1日涉及塞西的谈话应是发生在美国国务卿布林肯（Antony Blinken）访问开罗期间与埃及总统会面后的几天。在布林肯访问之后，埃及外交部长舒克里（Sameh Shoukry）立即前往莫斯科与俄罗斯领导人会谈。近年来，美国和埃及之间的关系一直很紧张，因为拜登政府因塞西政府压制公民社会、监禁持不同政见者和对批评者使用武力的记录而加大了对开罗的压力。

人权观察组织的华盛顿主任亚格（Sarah Yager）说，向俄罗斯出售火箭弹将使国外发生更多的虐待行为，该组织以前曾因埃及安全部队参与虐待行为而呼吁对其实施武器禁运。亚格谈到：“我还会质疑是否有任何美国的安全援助被用来制造这些可能运往俄罗斯的武器。”

去年9月，美国官员宣布，由于开罗的人权记录，他们将从埃及13亿美元的年度拨款中扣留1.3亿美元的安全援助。华盛顿在决定不扣留更多的援助时提到了释放政治犯的步骤，这是美国政府试图平衡对人权的关注和美国及地区安全利益的一部分。历届美国政府都重视埃及在促成协议以遏制长期的以色列——巴勒斯坦争端中的暴力方面的作用。3月，来自以色列和巴勒斯坦领土的代表在埃及沙姆沙伊赫举行会议，试图为最近爆发的暴力事件的紧张局势降温。

但就埃及当局而言，其对美国的关系越来越不满意，包括华盛顿对人权和民主化提出的条件。华盛顿智库——战略与国际研究中心中东项目主任阿尔特曼（Jon Alterman）说，开罗认为，如果过度依赖美国，其地位就会被削弱，并试图利用其与俄罗斯的长期关系作为施加影响力的一种方式。阿尔特曼说：“埃及军方觉得被美国认为是理所当然的”。

国际危机组织美国项目主任汉纳（Michael Hanna）说，两国的伙伴关系在过去经受住了激烈的分歧，这一事实可能鼓励埃及政府相信它可以冒险采取肯定会在华盛顿遭到强烈反对的行动。汉纳谈到，“这种关系的故事是，它只是在继续。” 他补充说：“这里有很多的惯性和路径依赖。”

汉纳指出，拜登政府一直在领导西方国家努力拒绝俄罗斯及其雇佣军在乌克兰战争中所需要的技术和武器，并惩罚伊朗和朝鲜等美国对手，这些对手已经这样做了。“会由埃及来扮演这个角色的想法——那是对美国的一种羞辱，”他说。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅