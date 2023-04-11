菲律宾和美国周二启动历来最大规模联合军演

东南亚，美菲军演

美国陆军士兵在菲律宾麦格赛堡的联合实弹演习前向菲律宾同行展示装备。2023年3月31日，

菲律宾和美国周二（4月11日）启动在东南亚国家有史以来最大规模的联合军事演习。法新社报道指，美菲两个长期盟友寻求应对中国在该地区不断增强的影响力。

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这一以菲律宾语命名为“肩并肩”的年度军演4月11日至28日举行，双方共出动约18000名士兵参加，系列演练项目将包括首次在中国宣示拥有几乎全部主权的南海进行实弹射击；以及军用直升机在吕宋岛北端一个菲律宾岛屿上的降落训练，该岛距离台湾约300公里。

此次美菲年度演习前，北京刚刚于周一结束了为期三天的环台军演，模拟了对台湾及周边海域管家目标的精淮打击。

此次美菲年度军演也是在菲律宾总统小费迪南德-马科斯领导下首次进行的演习，小马科斯就任后寻求改善在其前任杜特尔特时期受损的美菲关系。4月初，菲律宾与美国签署协议，扩大双方国防合作，菲律宾宣布新增四个军事基地供美军使用，其中一个位于南中国海附近，另一个距离台湾不远，引发北京的愤怒。

美国海军陆战队空军少将埃里克 奥斯汀周二在马尼拉举行的军演启动仪式上说，此次演习，将加强两国部队相互协调性，通过有效合作提高我们的作战技能、强化能力，以做好淮备共同迎接全球挑战。

据法新社报道，今年共有约12200名美国军人、5400名菲律宾军人及100多名澳大利亚军人参加此次为期两周的演习，人数是去年军演的两倍。美军将在演习中使用其爱国者导弹，该导弹系统时世界最先进导弹防御系统之一。

菲律宾军方发言人艾吉拉（ Medel Aguilar）表示，此次演习将“提高我们在应对各种危机时有效合作的能力”，使盟邦在“共有和竞争的战场空间”中完善战术。

在菲美重新强化同盟关系之际，两国国防部长与外交部长今天稍后将在华府展开7年来首场“2＋2”会谈。菲律宾外交部说，外长马纳罗（Enrique A. Manalo）也将在一场美国论坛发表谈话，讨论“菲美结盟在菲律宾追求自身主权和领土完整背景下的新时代，以及菲律宾为促进区域和平繁荣所做的努力。

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