北京因"太空活动"将于周日在台湾北部设立禁飞区

北京台湾禁飞

这张由中国央视2023年4月9日提供的视频画面中，战机在一个未指定的地点进行军演。

台湾交通部周三表示，由于"太空活动"，北京将于周日在台湾岛屿的北部上空短暂设置禁飞区。

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据法新社报道，在宣布这一消息之前，北京周一在民主的台湾岛周围完成了为期三天的重大军事演习，其中包括模拟定向打击和对台湾领土的包围。

这个禁飞区似乎与上次的演习无关，台湾有关部门说，北京将在"许多国际航线的交汇处以'太空活动'为由设立禁飞区"。

这些限制将从当地时间周日上午9:30至9:57（格林尼治标准时间1:30至1:57）持续27分钟。

根据台湾交通部的说法，北京最初宣布关闭三天，但后来在台北的反对下改变了计划。

该部已通知中国共产党，该措施"将对该地区的航班造成巨大和不必要的风险，并将损害国际航空的权利和利益"。

台湾国防部情报参谋次长颜有贤（Yen Yu-hsien）中将在一次新闻发布会上说，北京决定的禁飞区在台湾的防空识别区内，位于"台湾以北约157公里处。在北部，有许多国际航线，包括通往日本、韩国和美国的航线"。

路透社说，由于最初没有关于关闭时间的细节，这些报道在中国和台湾之间高度紧张的情况下引起了该地区的担忧。

中国外交部发言人汪文彬说，他不知道这一情况。

日本政府发言人松野博一（Hirokazu Matsuno）早些时候曾表示，日本政府已被告知设立了为期三天的禁飞区。

他说，"中国当局已经通知我们，由于4月16日至18日的航天活动，指定了一个可能影响空中飞行安全的区域"。

中国国防部和民航局没有立即回应法新社的询问请求。

法新社说，近年来，北京的太空雄心越来越大，中国成功地将一辆火星车降落在火星上，并从月球带回了样品。该国还计划与俄罗斯一起建立一个月球空间站。

自北京于周六在台湾周围发起重大军事演习以来，台湾一直处于高度戒备状态，该演习于周一正式结束。

北京的军事活动在演习后继续在台湾周围进行。周二至周三上午，台湾防务部门统计了8艘军舰和35架飞机，其中15架飞机进入台湾西南部的非军事区。

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